Policiales

Buscan a una vecina de Ezeiza que se retiró de un cumpleaños de madrugada y no la volvieron a ver

La mujer desapareció entre las 3.30 y las 4 de la madrugada en la zona de Vista Alegre. Difundieron teléfonos para recibir información.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Mujer sentada en una cocina, con expresión seria y manos entrelazadas, mirando hacia la cámara.
Patricia Brandán es buscada desde la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando salió de la casa de su sobrina en Roca y Dean Funes, en Tristán Suárez.

Patricia Brandán es intensamente buscada por sus familiares luego de desaparecer en la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. La mujer fue vista por última vez durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando se retiró de la vivienda de su sobrina, ubicada en la intersección de las calles Roca y Dean Funes, en la zona de Vista Alegre.

Según la información difundida por sus allegados, el episodio ocurrió entre las 3.30 y las 4 de la madrugada. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero y comenzaron a pedir colaboración para dar con ella.

Dos mujeres se abrazan sonrientes junto a una torta de cumpleaños en una mesa decorada.
La familia difundió fotografías de Patricia y solicita colaboración para encontrarla. Ante cualquier información, se puede llamar a los teléfonos de contacto publicados en el pedido de búsqueda.

Desaparición en Tristán Suárez: cómo estaba vestida Patricia Brandán

Al momento de ser vista por última vez, Patricia vestía una remera, una campera y un pantalón de color gris. También llevaba zapatillas beige.

Una de sus sobrinas explicó que el domingo por la noche se encontraban reunidos por el cumpleaños de su hija. La última vez que la vieron fue cuando salió de su casa, en Roca y Dean Funes.

Cómo aportar información sobre la búsqueda de Patricia Brandán

Ante la desaparición, sus familiares solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre Patricia o que pueda aportar algún dato sobre dónde se encuentra se comunique a los teléfonos difundidos en el pedido de búsqueda.

Los números de contacto son:

  • Alejandro: +54 9 11 2378-5277.

  • Gabriela: 11-6682-4042.

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