Buscan a una vecina de Ezeiza que se retiró de un cumpleaños de madrugada y no la volvieron a ver

Patricia Brandán es intensamente buscada por sus familiares luego de desaparecer en la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. La mujer fue vista por última vez durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando se retiró de la vivienda de su sobrina, ubicada en la intersección de las calles Roca y Dean Funes, en la zona de Vista Alegre.
Según la información difundida por sus allegados, el episodio ocurrió entre las 3.30 y las 4 de la madrugada. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero y comenzaron a pedir colaboración para dar con ella.
Desaparición en Tristán Suárez: cómo estaba vestida Patricia Brandán
Al momento de ser vista por última vez, Patricia vestía una remera, una campera y un pantalón de color gris. También llevaba zapatillas beige.
Una de sus sobrinas explicó que el domingo por la noche se encontraban reunidos por el cumpleaños de su hija. La última vez que la vieron fue cuando salió de su casa, en Roca y Dean Funes.
Cómo aportar información sobre la búsqueda de Patricia Brandán
Ante la desaparición, sus familiares solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre Patricia o que pueda aportar algún dato sobre dónde se encuentra se comunique a los teléfonos difundidos en el pedido de búsqueda.
Los números de contacto son:
Alejandro: +54 9 11 2378-5277.
Gabriela: 11-6682-4042.