Buscan a una vecina de Ezeiza que se retiró de un cumpleaños de madrugada y no la volvieron a ver

Patricia Brandán es intensamente buscada por sus familiares luego de desaparecer en la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. La mujer fue vista por última vez durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, cuando se retiró de la vivienda de su sobrina, ubicada en la intersección de las calles Roca y Dean Funes, en la zona de Vista Alegre.

Según la información difundida por sus allegados, el episodio ocurrió entre las 3.30 y las 4 de la madrugada. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero y comenzaron a pedir colaboración para dar con ella.

La familia difundió fotografías de Patricia y solicita colaboración para encontrarla. Ante cualquier información, se puede llamar a los teléfonos de contacto publicados en el pedido de búsqueda.

Desaparición en Tristán Suárez: cómo estaba vestida Patricia Brandán

Al momento de ser vista por última vez, Patricia vestía una remera, una campera y un pantalón de color gris. También llevaba zapatillas beige.