Los recorridos de los colectivos que circulan por la avenida Sarmiento, en San Vicente, tendrán modificaciones temporales a partir del miércoles 25 de noviembre. Los cambios se implementarán debido a las obras de ampliación de calzada que se desarrollan sobre esa arteria, desde la calle Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial N° 6.
El esquema contempla desvíos diferentes según el sentido de circulación. De esta manera, los colectivos que se dirijan hacia la Ruta 6 deberán tomar calles alternativas antes de retomar la avenida Sarmiento, mientras que aquellos que circulen en dirección a la Municipalidad también tendrán un recorrido modificado.
La medida fue comunicada para que los usuarios del transporte público y los vecinos de la zona puedan anticiparse a los cambios. Además, se solicitó circular con precaución mientras continúen los trabajos.
Cómo serán los desvíos de los colectivos en San Vicente
Según el esquema informado, los colectivos que circulen en sentido hacia la Ruta 6 deberán transitar por la avenida Sarmiento y doblar en la calle Amoretti hasta llegar a Brown. Luego, continuarán por Brown y girarán en Catamarca para retomar la avenida Sarmiento en dirección a la Ruta 6.
En tanto, las unidades que circulen desde la Ruta 6 hacia la Municipalidad deberán avanzar por Sarmiento y doblar en Córdoba hasta Brown. Desde allí, continuarán hasta Amoretti, donde girarán a la izquierda para retomar la avenida Sarmiento en dirección al edificio municipal.
Los desvíos comenzarán a regir el 25 de noviembre y se mantendrán mientras avancen las tareas que afectan la circulación sobre la avenida. Por el momento, no se informó una fecha estimada para la finalización de las modificaciones en los recorridos.
Las obras en la avenida Sarmiento
Las modificaciones en el transporte público están vinculadas con un proyecto de infraestructura que contempla la ampliación de la avenida Sarmiento, desde la calle Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial N° 6.
La intervención incluye la ampliación de la calzada y la repavimentación de más de 1.000 metros. El proyecto también contempla la construcción de una traza de doble mano, con nuevos carriles de circulación, además de dársenas para las paradas de colectivos y nuevos refugios para los pasajeros.
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