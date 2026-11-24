Los recorridos de los colectivos que circulan por la avenida Sarmiento, en San Vicente, tendrán modificaciones temporales a partir del miércoles 25 de noviembre. Los cambios se implementarán debido a las obras de ampliación de calzada que se desarrollan sobre esa arteria, desde la calle Presidente Arturo Illia hasta la Ruta Provincial N° 6. El esquema contempla desvíos diferentes según el sentido de circulación. De esta manera, los colectivos que se dirijan hacia la Ruta 6 deberán tomar calles alternativas antes de retomar la avenida Sarmiento, mientras que aquellos que circulen en dirección a la Municipalidad también tendrán un recorrido modificado. El recorrido que tomarán los colectivos a raíz de las obras en la avenida Sarmiento. La medida fue comunicada para que los usuarios del transporte público y los vecinos de la zona puedan anticiparse a los cambios. Además, se solicitó circular con precaución mientras continúen los trabajos.

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Cómo serán los desvíos de los colectivos en San Vicente Según el esquema informado, los colectivos que circulen en sentido hacia la Ruta 6 deberán transitar por la avenida Sarmiento y doblar en la calle Amoretti hasta llegar a Brown. Luego, continuarán por Brown y girarán en Catamarca para retomar la avenida Sarmiento en dirección a la Ruta 6. En tanto, las unidades que circulen desde la Ruta 6 hacia la Municipalidad deberán avanzar por Sarmiento y doblar en Córdoba hasta Brown. Desde allí, continuarán hasta Amoretti, donde girarán a la izquierda para retomar la avenida Sarmiento en dirección al edificio municipal. Las obras se extienden entre la calle Illia y la Ruta 6. Los desvíos comenzarán a regir el 25 de noviembre y se mantendrán mientras avancen las tareas que afectan la circulación sobre la avenida. Por el momento, no se informó una fecha estimada para la finalización de las modificaciones en los recorridos.

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