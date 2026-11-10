Se recibió de abogado en la UNLZ y se hizo viral porque es igual a Leandro Paredes: "Es un honor que me comparen con él"

Un joven que se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) se volvió viral en las redes sociales por su parecido físico con el futbolista y capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes. La foto del flamante profesional, en medio de los festejos por su título, despertó una catarata de comentarios y bromas de usuarios que encontraron similitudes con el mediocampista. La publicación fue compartida en su cuenta de Instagram @lucas_emmanuel12 y llegó incluso a la cuenta oficial de la UNLZ, que también la reposteó. Algunos usuarios hicieron referencia a la doble vida que, en tono de broma, le atribuyeron al joven, al confundirlo con el futbolista. "Qué grande Paredes. Campeón del mundo y ahora abogado", escribió uno de ellos. La foto del graduado despertó bromas y comparaciones con el futbolista en las redes sociales. Otros usuarios también aprovecharon la confusión para dejar mensajes como si estuvieran hablándole directamente al futbolista. "Me hiciste el chabón más feliz del mundo, gracias por volver y hacernos campeón", escribió uno de ellos.

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Las comparaciones con el capitán de Boca Entre las reacciones, varios usuarios siguieron con las referencias futboleras: "Ayer defendió su título de Abogado y hoy defiende la tabla anual", "Un tipo recibido que en sus tiempos libres gana un mundial y copas América, felicitaciones Lea Paredes" y "Todo tiene que hacer Paredes viejo? Juega en Boca, capitán y se recibe". Las bromas también apuntaron al futuro profesional del supuesto doble del mediocampista. "Me parece excelente que vayas planificando tu futuro después de Boca", comentó una persona. "¿Vas a seguir jugando en Boca, no?", preguntó otra. La cuenta oficial de la UNLZ también compartió la publicación que generó repercusión. Incluso, uno de los usuarios le escribió: "Felicidades Leandro querido, ahora andá a ponerte los timbo porfa". La reacción del flamante abogado Aunque la publicación estaba pensada originalmente para celebrar el final de su carrera universitaria, el joven no esperaba que terminara teniendo tanta repercusión por su parecido con el futbolista. "Me sorprendió mucho", le comentó Lucas a El Diario Sur.

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