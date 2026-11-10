Accidentes en Almirante Brown: cinco personas heridas tras un choque en Burzaco

Cinco personas resultaron heridas en las últimas horas luego de que el auto en el que viajaban chocara contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado en la zona de Ruta 16 e Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.
Según indicaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, como consecuencia del impacto las cinco personas que se trasladaban en el vehículo sufrieron lesiones de diferente consideración.
Ante la situación, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar, en el que trabajó personal de ambulancias municipal y efectivos policiales, que realizaron tareas de auxilio y prevención.
Una conductora chocó contra una vivienda en Adrogué
El segundo accidente ocurrió en la calle De Kay al 500, en la localidad de Adrogué. En ese caso, la conductora de un automóvil habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra el paredón de una vivienda.
Cuando llegaron al lugar, los Bomberos de Almirante Brown constataron que el accidente había provocado únicamente daños materiales, según indicaron.
En tanto, personal policial de la jurisdicción quedó a cargo de las tareas destinadas a determinar los motivos por los que se produjo el choque.
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