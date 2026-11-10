Accidentes en Almirante Brown: cinco personas heridas tras un choque en Burzaco

Cinco personas resultaron heridas en las últimas horas luego de que el auto en el que viajaban chocara contra una piedra de gran tamaño y una columna de alumbrado en la zona de Ruta 16 e Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

Según indicaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, como consecuencia del impacto las cinco personas que se trasladaban en el vehículo sufrieron lesiones de diferente consideración.

Ante la situación, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar, en el que trabajó personal de ambulancias municipal y efectivos policiales, que realizaron tareas de auxilio y prevención.