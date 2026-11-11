Athenas, de Luis Guillón a cantar frente al Papa: "No podría cantarle a nadie más que a Jesús"

La cantante católica Athenas, quien vivió sus inicios de la fe en Luis Guillón, protagonizó uno de los momentos musicales del encuentro del papa León XIV con los jóvenes argentinos de este martes. En una presentación cargada de emoción, compartió escenario con la artista Verónica Sanfilippo y un coro integrado por más de 200 personas, en el marco de la histórica visita del Pontífice al país.

Durante la presentación, Athenas se mostró visiblemente conmovida por la experiencia. La música, las voces del coro y el contexto de estar participando de un encuentro con el Papa hicieron de su intervención un momento especial, tanto para la artista como para quienes siguieron la celebración.

La presentación reunió a referentes de la música católica contemporánea y formó parte de la propuesta artística preparada para acompañar el encuentro juvenil. Además de Athenas y Sanfilippo, participaron otros músicos convocados especialmente para la ocasión.