Espectáculos

Athenas, de Luis Guillón a cantar frente al Papa: "No podría cantarle a nadie más que a Jesús"

La cantante formada en Luis Guillón fue parte del encuentro del Pontífice con los jóvenes en Buenos Aires. Después, expresó su emoción en las redes sociales.

Por Redacción El Diario Sur
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Mujer sonriente en un escenario, con micrófono, durante un evento musical.
La emoción de Athenas en el escenario.

La cantante católica Athenas, quien vivió sus inicios de la fe en Luis Guillón, protagonizó uno de los momentos musicales del encuentro del papa León XIV con los jóvenes argentinos de este martes. En una presentación cargada de emoción, compartió escenario con la artista Verónica Sanfilippo y un coro integrado por más de 200 personas, en el marco de la histórica visita del Pontífice al país.

Durante la presentación, Athenas se mostró visiblemente conmovida por la experiencia. La música, las voces del coro y el contexto de estar participando de un encuentro con el Papa hicieron de su intervención un momento especial, tanto para la artista como para quienes siguieron la celebración.

La presentación reunió a referentes de la música católica contemporánea y formó parte de la propuesta artística preparada para acompañar el encuentro juvenil. Además de Athenas y Sanfilippo, participaron otros músicos convocados especialmente para la ocasión.

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El mensaje de Athenas después de cantar ante el Papa

Luego de su participación, la cantante compartió en sus redes sociales un video de la presentación y acompañó las imágenes con unas palabras que reflejaron lo que significó para ella ese momento. “Jesús… no tengo palabras, más que alabarte y darte toda la Gloria… no podría cantarle a nadie más…”, escribió.

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De Luis Guillón al encuentro con León XIV

Athenas tiene una historia muy ligada a la zona sur del conurbano bonaerense. Vivió en Luis Guillón desde los siete hasta los 19 años, estudió en la localidad y recibió la Confirmación en la parroquia La Anunciación.

Su camino en la música católica también comenzó en una iglesia del barrio. Desde entonces, construyó una trayectoria artística vinculada con la evangelización y llevó sus canciones a distintos escenarios.

La participación en el encuentro con León XIV representó un nuevo capítulo en ese recorrido: esta vez, con su voz frente a miles de jóvenes y en el marco de una visita papal histórica para la Argentina.

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