El boxeador de Guernica que tiene una pollería se consagró campeón argentino de peso ligero

Nahuel “El Ablandador” Espíndola, boxeador de Guernica, se consagró campeón argentino de peso ligero tras vencer por fallo unánime a Alfredo “Coki” Soto en el Casino Buenos Aires. Con un récord invicto de 15 triunfos, ocho de ellos por nocaut, el deportista apunta a nuevos desafíos y sueña con representar al país en el exterior, mientras continúa trabajando en su propia pollería. El triunfo llegó después de diez rounds frente a un rival con experiencia y un registro de 19 victorias y dos derrotas, con 13 definiciones antes del límite. “Fue un rival muy fuerte, muy duro y con mucha experiencia. Era lo que estaba buscando. Yo había dicho que quería pelear con los mejores y él era uno de ellos”, contó el púgil en diálogo con El Diario Sur. También destacó que el combate le permitió mostrar otras herramientas arriba del ring, más allá de su habitual estilo ofensivo: “Demostramos que podemos aguantar y que no solo sabemos ir para adelante. También podemos mover la cintura, defendernos y caminar”.

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Espíndola ganó por fallo unánime. Foto: Boxeo de Primera El apoyo de la gente en su consagración como campeón argentino Una de las postales de la noche fue el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos que viajaron para alentarlo. Según relató, recibió mensajes desde distintos puntos del país: “Estaba toda la banda cantando durante los diez rounds. Fue una felicidad muy grande para mí. Estoy muy agradecido con ellos”. En ese sentido, afirmó que reconocimiento que recibe en Guernica y en otros puntos de Zona Sur también representa un impulso para continuar con su carrera: “Me genera fuerza para seguir luchando por mis sueños. Cada vez que subo al ring dejo todo y trato de representar bien a Guernica”. El boxeador con el cinturón. Después de la consagración, Espíndola se tomará un tiempo para descansar y esperar novedades de su equipo de trabajo. “Si Dios quiere, el año que viene ya voy a representar a la Argentina en el exterior”, adelantó sobre la posibilidad de afrontar compromisos internacionales.

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