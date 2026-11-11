El Papa se vistió de celeste y blanco para cerrar en Luján su histórica visita: un gesto inolvidable

El papa León XIV celebra en la mañana de este miércoles su última misa en la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una jornada cargada de simbolismo y emoción. Para esta ocasión especial, el Sumo Pontífice luce una casulla celeste y blanca, con los colores de la bandera nacional y la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.

Durante la celebración, el Santo Padre dedicó unas palabras especiales a la Virgen y expresó su deseo de ponerse bajo su protección para continuar con su misión apostólica. "Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame madre en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar", expresa el Papa en Luján.