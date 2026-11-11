El Papa se vistió de celeste y blanco para cerrar en Luján su histórica visita: un gesto inolvidable

El papa León XIV celebra en la mañana de este miércoles su última misa en la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una jornada cargada de simbolismo y emoción. Para esta ocasión especial, el Sumo Pontífice luce una casulla celeste y blanca, con los colores de la bandera nacional y la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.
Durante la celebración, el Santo Padre dedicó unas palabras especiales a la Virgen y expresó su deseo de ponerse bajo su protección para continuar con su misión apostólica. "Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame madre en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar", expresa el Papa en Luján.
En su mensaje, León XIV también hace referencia a lo que pudo conocer durante los días que permanece en el país y destaca tanto sus paisajes como la calidez de sus habitantes. "Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina. No solo en su geografía, sino también en su gente. En las plazas, en las calles, en la creatividad y en la vida que desborda a cada paso", señala.
La misa reúne a miles de fieles que se acercan hasta la Basílica para acompañar al Pontífice en el cierre de su visita. Entre ellos también hay vecinos de la región, que viajan hasta Luján para participar de este acontecimiento histórico.
Con un mensaje de fe, agradecimiento y reconocimiento al pueblo argentino, León XIV protagoniza su despedida en uno de los principales centros de devoción mariana del país. La elección de su vestimenta, con los colores nacionales y la imagen de la Virgen, suma un gesto especial a una celebración que convoca a peregrinos de distintos puntos de la Argentina.