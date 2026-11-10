Esteban Echeverría

Esteban Echeverría: murió José Luis Garavaglia, concejal y funcionario de amplia trayectoria en el Municipio

José Luis Garavaglia era concejal y había ocupado el cargo de secretario de Inspección y Desarrollo. También fue presidente de la Cámara de Comercio. Era muy valorado por su capacidad técnica.

Por Redacción El Diario Sur
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Reunión formal con varios asistentes, donde se observan a tres personas en primer plano, concentradas en la discusión.

 

El concejal de Esteban Echeverría José Luis Garavaglia falleció en las últimas horas. Se trata de un vecino de Monte Grande con una amplia trayectoria como edil y como funcionario en el Municipio, ligado a la gestión del intendente Fernando Gray.

Además de su rol como concejal, Garavaglia ocupó a lo largo de su carrera diferentes cargos, como el de secretario de Inspección General y Desarrollo Productivo. Siempre estuvo vinculado al comercio y la industria en Esteban Echeverría. Y fue electo concejal en varios períodos.

 Antes de ser funcionario, se desempeñó como presidente de la Cámara de Industria y comercio del distrito.

En diálogo con El Diario Sur, compañeros de Garavaglia en su carrera política lo destacaron por su amplia capacidad técnica, su conocimiento del Municipio y su honestidad.

 

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