Esteban Echeverría: murió José Luis Garavaglia, concejal y funcionario de amplia trayectoria en el Municipio

El concejal de Esteban Echeverría José Luis Garavaglia falleció en las últimas horas. Se trata de un vecino de Monte Grande con una amplia trayectoria como edil y como funcionario en el Municipio, ligado a la gestión del intendente Fernando Gray.

Además de su rol como concejal, Garavaglia ocupó a lo largo de su carrera diferentes cargos, como el de secretario de Inspección General y Desarrollo Productivo. Siempre estuvo vinculado al comercio y la industria en Esteban Echeverría. Y fue electo concejal en varios períodos.

Antes de ser funcionario, se desempeñó como presidente de la Cámara de Industria y comercio del distrito.