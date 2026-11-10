Fueron de Lanús y Lomas a robar en la Misa del Papa y terminaron detenidos

Cuatro ladrones, oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, fueron detenidos en Plaza de Mayo, acusados de cometer robos durante las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina. Por caso, fueron descubiertos por las cámaras de seguridad mientras aprovechaban la concentración de personas para sustraer pertenencias. Según consignó Infobae, el procedimiento se realizó en la zona de Rivadavia y Reconquista, donde operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron a cuatro sospechosos que actuaban de manera coordinada. Mientras uno de los integrantes cometía un arrebato, los otros tres empujaban a las personas que se encontraban alrededor para facilitar el robo. La maniobra quedó registrada por las cámaras de vigilancia y permitió alertar a los efectivos que participaban del operativo de seguridad. Prevén cortes en el servicio de agua por obras de AySA en Lomas

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En ese sentido, personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad intervino en el lugar y detuvo a los hombres de 21, 22, 27 y 32 años, todos domiciliados en los partidos de Lanús y Lomas de Zamora. Los dos detenidos más jóvenes registraban dos y cuatro antecedentes, respectivamente, por delitos de robo, robo agravado y hurto, en causas en las que habían sido procesados. Otro procedimiento policial en Capital En tanto, otro procedimiento se desarrolló durante la misma tarde del lunes en Puerto Madero, en la intersección de Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor. En ese lugar, una persona denunció ante los efectivos afectados al operativo de seguridad que le habían robado una cadenita. A partir de la alerta, personal de la Comisaría Vecinal 1E detuvo a un sospechoso de 26 años, domiciliado en Córdoba. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron la cadenita sustraída, que fue secuestrada como parte de la investigación.

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