La despedida del Papa en Ezeiza: los puntos para acercarse y la presencia de Milei en el aeropuerto

El distrito de Ezeiza se prepara para despedir al Papa León XIV en el marco del cierre de su histórica visita al país. A través de una convocatoria abierta, invitaron a los vecinos y vecinas a acercarse este miércoles 11 de noviembre a la Autopista Ezeiza-Cañuelas para brindarle una cálida despedida durante su recorrido hacia el aeropuerto.

La invitación es a partir de las 12:30, cuando se espera que la comunidad pueda reunirse a lo largo del trayecto para saludar al Sumo Pontífice. La propuesta es acercarse con banderas, fe y respeto para compartir un momento que promete ser significativo para los fieles y para toda la comunidad.

La despedida en Ezeiza tendrá lugar luego de la misa que el Papa León XIV encabezará en la Basílica de Luján, una de las actividades centrales de su última jornada en la Argentina. Tras ese encuentro con los fieles, el Pontífice emprenderá el regreso hacia el aeropuerto, donde los vecinos de la zona tendrán la oportunidad de saludarlo en el último tramo de su histórica visita al país.