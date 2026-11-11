La despedida del Papa en Ezeiza: los puntos para acercarse y la presencia de Milei en el aeropuerto

El distrito de Ezeiza se prepara para despedir al Papa León XIV en el marco del cierre de su histórica visita al país. A través de una convocatoria abierta, invitaron a los vecinos y vecinas a acercarse este miércoles 11 de noviembre a la Autopista Ezeiza-Cañuelas para brindarle una cálida despedida durante su recorrido hacia el aeropuerto.
La invitación es a partir de las 12:30, cuando se espera que la comunidad pueda reunirse a lo largo del trayecto para saludar al Sumo Pontífice. La propuesta es acercarse con banderas, fe y respeto para compartir un momento que promete ser significativo para los fieles y para toda la comunidad.
La despedida en Ezeiza tendrá lugar luego de la misa que el Papa León XIV encabezará en la Basílica de Luján, una de las actividades centrales de su última jornada en la Argentina. Tras ese encuentro con los fieles, el Pontífice emprenderá el regreso hacia el aeropuerto, donde los vecinos de la zona tendrán la oportunidad de saludarlo en el último tramo de su histórica visita al país.
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Los puntos de encuentro para despedir al Papa
Desde la convocatoria sugirieron tres sectores de la Autopista Ezeiza-Cañuelas para quienes quieran participar de la despedida:
Puente Carlos Spegazzini: a la altura de la calle Jujuy.
Puente Tristán Suárez: a la altura de la calle Blas Parera.
Zona del peaje: a la altura de la calle Progreso.
La iniciativa busca que los vecinos puedan acompañar el paso de León XIV en su camino hacia el aeropuerto y expresar el cariño de la comunidad en el último tramo de su visita a la Argentina.
La agenda del Papa León XIV antes de partir de la Argentina
La última jornada de la visita del Papa León XIV al país comenzará con una misa en la Basílica de Luján, prevista para este miércoles 11 de noviembre a las 10. Se tratará de una de las últimas grandes celebraciones litúrgicas de su paso por la Argentina.
Luego, el Pontífice emprenderá el traslado hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. La caravana oficial recorrerá el Acceso Oeste y la Autopista Riccheri, escoltada por fuerzas federales de seguridad.
El presidente Javier Milei estará presente este miércoles en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para participar de la ceremonia oficial de despedida del Papa León XIV. El mandatario recibirá al Pontífice junto a otras autoridades nacionales, en un acto protocolar previsto para las 13:30, antes de que el avión papal despegue rumbo a Lima, Perú.