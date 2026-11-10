Detuvieron a dos hombres en Ezeiza tras una persecución cerca de la Autopista Presidente Perón

Dos hombres de 39 años fueron aprehendidos este martes 10 de noviembre en Ezeiza, luego de intentar escapar de un control policial en las inmediaciones de la Autopista Presidente Perón. Los sospechosos abandonaron una motocicleta y una mochila antes de darse a la fuga hacia una zona de tosqueras.

Según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, el procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría 4 Bocas, que se encontraban realizando una recorrida preventiva por la autopista cuando observaron a dos hombres con capuchas negras junto a una motocicleta.

Los elementos incautados durante el operativo en Ezeiza.

De acuerdo con el parte policial, cuando los agentes intentaron identificarlos, ambos abandonaron sus pertenencias y escaparon hacia el sector de la tosquera. Ante esta situación, los efectivos iniciaron un operativo para localizarlos.