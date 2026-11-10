Detuvieron a dos hombres en Ezeiza tras una persecución cerca de la Autopista Presidente Perón

Dos hombres de 39 años fueron aprehendidos este martes 10 de noviembre en Ezeiza, luego de intentar escapar de un control policial en las inmediaciones de la Autopista Presidente Perón. Los sospechosos abandonaron una motocicleta y una mochila antes de darse a la fuga hacia una zona de tosqueras.
Según indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, el procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría 4 Bocas, que se encontraban realizando una recorrida preventiva por la autopista cuando observaron a dos hombres con capuchas negras junto a una motocicleta.
De acuerdo con el parte policial, cuando los agentes intentaron identificarlos, ambos abandonaron sus pertenencias y escaparon hacia el sector de la tosquera. Ante esta situación, los efectivos iniciaron un operativo para localizarlos.
Posteriormente, los sospechosos fueron vistos en la intersección de Blas Parera y un pasaje sin nombre, donde comenzó una persecución a pie. Finalmente, fueron aprehendidos a unos 100 metros del límite jurisdiccional con el partido de La Matanza.
Secuestraron una motocicleta durante el operativo en Ezeiza
Según indicaron las fuentes policiales, los dos aprehendidos tienen 39 años y registran domicilio en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Brava Nevada de 100 cilindradas, de color gris con detalles negros, que había sido abandonada por los sospechosos al momento de escapar.
Al consultar los datos del vehículo en el sistema informático policial, los agentes constataron que la motocicleta no registraba impedimentos legales al momento de la verificación. De acuerdo con la documentación consultada, figuraba a nombre de una mujer domiciliada en Tristán Suárez.
Los dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. La causa fue caratulada inicialmente como "averiguación de ilícito" y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2.
Leé también: Amplia movilización desde Zona Sur para el encuentro del Papa con los jóvenes