Una artista de Luis Guillón cantará ante el Papa este martes: "Lo vivimos con mucha emoción"

Athenas Venica, una referente joven de la música católica, será una de las artistas que participarán este martes 10 de noviembre del encuentro del papa León XIV con jóvenes, en el marco de su visita a la Argentina. Su presencia tendrá un significado especial para la región: antes de llevar sus canciones a escenarios internacionales, vivió durante varios años en Luis Guillón, donde comenzó a desarrollar su vocación musical y religiosa. Además, ayer estuvo presente en la misa del Sumo Pontífice que tuvo lugar en el Monumento de los Españoles. Este martes, la cantante de 34 años formará parte de la propuesta musical que acompañará el encuentro con los jóvenes, una de las actividades centrales de la agenda del Pontífice. La participación representa un nuevo capítulo en su recorrido artístico y espiritual, que comenzó en la Zona Sur del conurbano bonaerense. En diálogo con El Diario Sur, Athenas expresó: "Lo vivimos con mucha emoción, muy cansados también, porque han sido semanas muy intensas donde hemos dejado el alma, el corazón y el cuerpo". La artista también destacó el acompañamiento de su familia, fundamental para poder afrontar la agenda de actividades, especialmente en lo relacionado con el cuidado de su hijo. "Por suerte, con la ayuda de la familia, que es absolutamente clave, sobre todo cuidando a mi nene" explicó. Además de los ensayos, señaló que la oración ocupa un lugar importante en la preparación para este acontecimiento. También valoró la posibilidad de compartir esta experiencia con distintos medios y espacios a los que habitualmente no llega con su música.

Publicidad

Durante la entrevista, aprovechó para enviar un saludo a los vecinos de la región y recordó con cariño sus raíces: "Un saludo a todas las personas de Zona Sur, que es donde viví hasta los 19 añitos, así que soy de ahí". Ver publicación en Instagram Sus comienzos en Luis Guillón Aunque nació en Capital Federal, Athenas tiene una historia muy ligada a Esteban Echeverría. Su familia pasó primero por Monte Grande y, cuando ella tenía siete años, se instaló en Luis Guillón, donde vivió hasta los 19. Allí transcurrieron buena parte de su infancia y adolescencia. Estudió en el Instituto Mariano Moreno, sobre la calle Celestino Galván, y luego en la Escuela Tecnológica Ingeniero Giúdici, ubicada sobre la avenida Pedro Suárez. También fue en la localidad donde profundizó su vínculo con la fe. A los 15 años comenzó el Proceso Comunitario para la Confirmación (PCC), una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. Recibió el sacramento de la Confirmación en la parroquia La Anunciación, ubicada sobre la calle José Hernández, y empezó a descubrir que podía poner su talento musical al servicio de la Iglesia. En una entrevista con El Diario Sur publicada en octubre de 2022, cuando su álbum "Alfa y Omega" había obtenido una nominación a los Latin Grammy, recordaba aquellos primeros pasos y cómo la música se convirtió en una forma de expresar su fe. Con el tiempo, aquella joven que había comenzado a cantar en una iglesia de Luis Guillón construyó una carrera internacional. En 2012 inició su proyecto musical solista y en 2013 participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Desde entonces, llevó sus canciones a más de 20 países y más de 150 ciudades.

Publicidad