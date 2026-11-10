Abel Pintos tras la presentación ante el Papa en el Cottolengo: "No lo olvidaremos en nuestras vidas"

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole estuvo atravesada por distintos momentos de emoción, entre ellas la presentación del cantante Abel Pintos, quien se convirtió en uno de los protagonistas al interpretar “La Llave” junto al coro del establecimiento, algo que él mismo destacó como algo ·”emocionante”. “Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, recalcó el artista en su cuenta de Instagram al publicar un fragmento de la presentación. “Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, expresó, a corazón abierto. Prevén cortes en el servicio de agua en Lomas por obras de AySA

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Y sumó: “Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”. Como cierre de su mensaje, Pintos escribió: “Gracias, Dios. AGUANTE LA FE. ¡Amar es para valientes!”. Interpretación y una guitarra especial Durante la visita, interpretó “La Llave” junto al coro del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown. La presentación se realizó en el salón principal del establecimiento, donde el sumo pontífice permaneció sentado junto a integrantes de su comitiva. Desde allí, siguió la actuación y escuchó la versión compartida por Pintos con los jóvenes y residentes. El artista estuvo junto al coro del Cottolengo.

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