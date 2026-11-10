Claypole: allanaron a un hombre que exhibía armas en redes sociales durante la visita del Papa

Un hombre de 38 años fue identificado durante un allanamiento realizado en su vivienda de Claypole, partido de Almirante Brown, luego de que los investigadores detectaran publicaciones en sus redes sociales en las que exhibía armas de fuego y municiones. El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas preventivas de seguridad por la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione.

La investigación comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando la Dirección de Investigaciones Cibercrimen elaboró un informe sobre un perfil de Facebook con el nombre del sospechoso. Según el reporte, en esa cuenta se habían publicado imágenes de armas y municiones.

Algunas de las armas que fueron halladas durante el allanamiento en Claypole.

A partir de esta información, la Justicia ordenó una serie de tareas investigativas para establecer la identidad y el domicilio del responsable de las publicaciones. Los efectivos lograron localizar una vivienda en Claypole, donde residía el hombre investigado.