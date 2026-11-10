Claypole: allanaron a un hombre que exhibía armas en redes sociales durante la visita del Papa

Un hombre de 38 años fue identificado durante un allanamiento realizado en su vivienda de Claypole, partido de Almirante Brown, luego de que los investigadores detectaran publicaciones en sus redes sociales en las que exhibía armas de fuego y municiones. El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas preventivas de seguridad por la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione.
La investigación comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando la Dirección de Investigaciones Cibercrimen elaboró un informe sobre un perfil de Facebook con el nombre del sospechoso. Según el reporte, en esa cuenta se habían publicado imágenes de armas y municiones.
A partir de esta información, la Justicia ordenó una serie de tareas investigativas para establecer la identidad y el domicilio del responsable de las publicaciones. Los efectivos lograron localizar una vivienda en Claypole, donde residía el hombre investigado.
Con los elementos reunidos, el fiscal federal Juan Pablo Arci, de Lomas de Zamora, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte. Una vez autorizada la medida, los agentes ingresaron al domicilio e identificaron a Miguel Ángel Carrizo, de 38 años, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Las armas encontradas durante el allanamiento en Claypole
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una carabina semiautomática con un cargador de 24 municiones, una escopeta de repetición con 37 cartuchos calibre 12/70 y un arma de puño acompañada por dos cargadores con 17 municiones.
Sin embargo, al verificar la documentación correspondiente, los investigadores comprobaron que todas las armas contaban con los permisos de tenencia y portación del Registro Nacional de Armas (Renar).
Por este motivo, la Justicia no ordenó el secuestro del armamento ni dispuso medidas contra el hombre identificado. El procedimiento concluyó sin que se informaran detenciones.
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