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Intensa búsqueda de un hombre de 40 años de San Francisco Solano

El hombre fue visto por última vez en San Francisco Solano y su familia difundió una imagen y un video de seguridad para solicitar colaboración.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
Hombre con barba y camiseta sin mangas posa frente a un fondo decorado con globos y una pared roja.
Jonathan Fernando Madariaga, de 40 años, fue visto por última vez el 5 de noviembre en San Francisco Solano. Su familia difundió su fotografía para pedir colaboración en la búsqueda.

Un hombre de 40 años es intensamente buscado luego de haber sido visto por última vez el jueves 5 de noviembre en San Francisco Solano. Se trata de Jonathan Fernando Madariaga, cuya familia difundió una imagen para solicitar colaboración y aportar cualquier información que permita encontrarlo.

Según los datos difundidos en el pedido de búsqueda, Jonathan mide aproximadamente 1,80 metros, tiene barba y cabello negro corto. Además, posee un tatuaje de un escudo de River Plate en uno de sus brazos.

Al momento de su desaparición vestía ropa oscura y llevaba una mochila. Su familia indicó que ya realizó la denuncia correspondiente y pidió que se comparta su fotografía para ampliar la búsqueda.

Persona de pie junto a una puerta en un entorno urbano, capturada por una cámara de seguridad.
Una cámara de seguridad registró a un hombre caminando por la vía pública el día de la desaparición. La familia también informó que Jonathan se comunicó con su hijo desde Once el sábado 7 de noviembre.

El último contacto de Jonathan Madariaga con su familia

Uno de los últimos datos que tiene la familia sobre su paradero es un mensaje que Jonathan habría enviado el sábado 7 de noviembre, cerca de las 12 del mediodía.

De acuerdo con la información aportada por sus allegados, el hombre habría pedido prestado un celular en la zona de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, para comunicarse con su hijo.

En ese mensaje, les habría dicho que estaba bien, que los amaba y que volvería a comunicarse con ellos. Desde entonces, sus familiares no aportaron información sobre un nuevo contacto.

Además, se difundió un video de una cámara de seguridad que registra a un hombre caminando por la vía pública el 5 de noviembre, alrededor de las 10:41. La grabación forma parte del material compartido en el marco del pedido de búsqueda.

Cómo aportar información sobre la búsqueda

La familia difundió cuatro números telefónicos para recibir información que pueda ayudar a dar con el paradero de Jonathan Fernando Madariaga:

  • 11 5347-8768

  • 11 6574-5905

  • 11 6108-8132

  • 11 2611-1317

    • Cualquier dato que permita conocer dónde está puede ser comunicado a esos teléfonos.

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