Intensa búsqueda de un hombre de 40 años de San Francisco Solano

Un hombre de 40 años es intensamente buscado luego de haber sido visto por última vez el jueves 5 de noviembre en San Francisco Solano. Se trata de Jonathan Fernando Madariaga, cuya familia difundió una imagen para solicitar colaboración y aportar cualquier información que permita encontrarlo.

Según los datos difundidos en el pedido de búsqueda, Jonathan mide aproximadamente 1,80 metros, tiene barba y cabello negro corto. Además, posee un tatuaje de un escudo de River Plate en uno de sus brazos.

Al momento de su desaparición vestía ropa oscura y llevaba una mochila. Su familia indicó que ya realizó la denuncia correspondiente y pidió que se comparta su fotografía para ampliar la búsqueda.

Una cámara de seguridad registró a un hombre caminando por la vía pública el día de la desaparición. La familia también informó que Jonathan se comunicó con su hijo desde Once el sábado 7 de noviembre.

El último contacto de Jonathan Madariaga con su familia

Uno de los últimos datos que tiene la familia sobre su paradero es un mensaje que Jonathan habría enviado el sábado 7 de noviembre, cerca de las 12 del mediodía.