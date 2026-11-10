Cortan 10 días la Avenida Hipólito Yrigoyen en ambas manos en Lanús por obras

Desde este martes y hasta el viernes 20 de noviembre, estará cortada de forma parcial la Avenida Hipólito Yrigoyen , a la altura de Lanús, en el marco de obras de pavimentación que se desarrollan desde hace algunas semanas. Será para el tramo comprendido entre la Avenida Remedios de Escalada de San Martín y la Avenida Manuel Quindimil, aunque esta oportunidad la circulación reducida será para ambas manos, tanto sentido a Capital Federal como a Lomas de Zamora, algo que podría derivar mayores demoras en el tránsito.

Las labores se extenderán a lo largo de diez días en torno a un espacio de mucho caudal de vehículos, tanto de transporte público como particular, por lo que las autoridades especificaron por buscar vías alternativas en ese sector, especialmente en los horarios de más intensidad, en la ida o retorno de los trabajos entre el territorio porteño y la zona sur del conurbano bonaerense.

Corte por obras

Se trata del tercer corte de este tramo a lo largo del último mes, aunque en esta ocasión será para las dos manos, con la pretensión de completar las tareas en los próximos días.

Estas obras forman parte del plan de pavimentación que tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular y peatonal de los miles de vecinos que transitan a diario por la zona, al igual que brindar mayor seguridad vial.