Defensores de Banfield se consagró campeón de la Copa Argentina de vóley sub 12: "Es un grupo muy unido"

Defensores de Banfield hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina de vóley en la categoría sub 12. Fue en la competencia que se desarrolló en Champadmalal, donde venció en la final a Villa Dora, mientras que en la fase previa sorprendió a Ciudad, el habitual gran candidato a la gloria. Así, se erige como el mejor del país en torno a unas divisiones formativas que crece a pasos agigantados.

El Diario Sur dialogó con los entrenadores del equipo, Gonzalo Vega y Ezequiel Pol, que destacaron la importancia del vínculo que se generó en el plantel para concretar el objetivo a lo largo de cinco jornadas intensas y recalcaron, al unísono, “la emoción” del logro para quedar en lo más alto del podio, instancia que replicó lo ocurrido en 2024, cuando también levantaron el trofeo en la misma divisional.

“La verdad que fue un torneo que no fuimos con la expectativa del campeón porque cuando uno viaja a este tipo de certámenes no conoce a los equipos que participan y son los mejores de cada provincia. Si bien nosotros tuvimos un gran rendimiento a lo largo del año, no sabés con quién te encontrás allá. Y a medida que pasaban los partidos teníamos esa sensación de que siempre se podía un poquito más”, señaló Gonzalo, quien, además, es mánager en la institución. “Fuimos poniéndonos metas, objetivos. La primera era estar entre los primeros cuatro del país, no te conformás. Y cuando llegás a la final, la querés ganar”, recalcó.

El elenco de Lomas de Zamora tuvo una campaña superlativa, habiendo festejado tras ocho presentaciones y misma cantidad de victorias, por lo que completó el itinerario de forma invicta. Previo a las alegrías sobre el club porteño y el santafesino había despachado en cuartos de final a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que en la ronda inicial superó, en orden sucesivo, a Tiro Federal de Santiago del Estero, River, Defensores del Norte de Catamarca y Recreativo de Areco.

Jugadores en formación

Aún así, fue contundente al precisar que se trata de una grilla formativa, y no se pierde de vista eso. “Acá siempre prevalece el desarrollo de una categoría que en sí no deja de ser formativa. Son chicos de 10, 11, 12 años que no le podemos inculcar el querer ganar a como sea a esta edad. Entonces, lo más difícil es eso, es encontrar un mix entre el desarrollo, la formación y, por supuesto, lograr el objetivo de ganar”, analizó.

Ezequiel y Gonzalo, los entrenadores de la categoría.

Ezequiel replica la idea y puso el foco en el trabajo del día a día. “La realidad es que son todas emociones muy fuertes porque implica trabajar con niños chiquitos. Esto es un premio al laburo. Pero si no se hubiese dado, también estaba muy bien, porque los chicos fueron con la expectativa, y nosotros como entrenadores y como papás también tenemos dentro del grupo la premisa que ellos crezcan, que ellos tengan la experiencia, que compitan, que aprendan”, afirmó.