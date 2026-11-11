Defensores de Banfield se consagró campeón de la Copa Argentina de vóley sub 12: "Es un grupo muy unido"

Defensores de Banfield hizo historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina de vóley en la categoría sub 12. Fue en la competencia que se desarrolló en Champadmalal, donde venció en la final a Villa Dora, mientras que en la fase previa sorprendió a Ciudad, el habitual gran candidato a la gloria. Así, se erige como el mejor del país en torno a unas divisiones formativas que crece a pasos agigantados.
El Diario Sur dialogó con los entrenadores del equipo, Gonzalo Vega y Ezequiel Pol, que destacaron la importancia del vínculo que se generó en el plantel para concretar el objetivo a lo largo de cinco jornadas intensas y recalcaron, al unísono, “la emoción” del logro para quedar en lo más alto del podio, instancia que replicó lo ocurrido en 2024, cuando también levantaron el trofeo en la misma divisional.
“La verdad que fue un torneo que no fuimos con la expectativa del campeón porque cuando uno viaja a este tipo de certámenes no conoce a los equipos que participan y son los mejores de cada provincia. Si bien nosotros tuvimos un gran rendimiento a lo largo del año, no sabés con quién te encontrás allá. Y a medida que pasaban los partidos teníamos esa sensación de que siempre se podía un poquito más”, señaló Gonzalo, quien, además, es mánager en la institución. “Fuimos poniéndonos metas, objetivos. La primera era estar entre los primeros cuatro del país, no te conformás. Y cuando llegás a la final, la querés ganar”, recalcó.
El elenco de Lomas de Zamora tuvo una campaña superlativa, habiendo festejado tras ocho presentaciones y misma cantidad de victorias, por lo que completó el itinerario de forma invicta. Previo a las alegrías sobre el club porteño y el santafesino había despachado en cuartos de final a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que en la ronda inicial superó, en orden sucesivo, a Tiro Federal de Santiago del Estero, River, Defensores del Norte de Catamarca y Recreativo de Areco.
Jugadores en formación
Aún así, fue contundente al precisar que se trata de una grilla formativa, y no se pierde de vista eso. “Acá siempre prevalece el desarrollo de una categoría que en sí no deja de ser formativa. Son chicos de 10, 11, 12 años que no le podemos inculcar el querer ganar a como sea a esta edad. Entonces, lo más difícil es eso, es encontrar un mix entre el desarrollo, la formación y, por supuesto, lograr el objetivo de ganar”, analizó.
Ezequiel replica la idea y puso el foco en el trabajo del día a día. “La realidad es que son todas emociones muy fuertes porque implica trabajar con niños chiquitos. Esto es un premio al laburo. Pero si no se hubiese dado, también estaba muy bien, porque los chicos fueron con la expectativa, y nosotros como entrenadores y como papás también tenemos dentro del grupo la premisa que ellos crezcan, que ellos tengan la experiencia, que compitan, que aprendan”, afirmó.
Entre los aprendizajes está el crecimiento en el deporte. “Es fundamental el sentirse un deportista, el saber que tienen que esforzarse, que todos los partidos van a ser difíciles, que el proceso es largo. Para niños de esta edad creo que es clave y es lo que más nos importa a nosotros. Pero después coronarlo con el campeonato redondea todo”.
Un recibimiento especial
Al regreso se encontraron con un gran recibimiento. Así lo detallaron: “La verdad que era tan alta la excitación, la descarga de energía que fue la semana, que se vivió con mucho agotamiento. La combi de regreso fue una primera hora de mucho jolgorio, pero después unas 4 o 5 horas de sueño, porque estaban todos agotados. De hecho, llegamos y nos sorprendimos un poco con la recepción de humo, de mucho ruido que había. Fue algo muy lindo”, señalaron.
Para colmo, el trajín no se frenó ahí, porque, apenas llegaron a Lomas, varios tuvieron que jugar en el torneo Metropolitano, con un triunfo sobre Boca que implicó otro título. “La verdad que no podemos pedir más dentro de este desarrollo. El camino es por ahí, es trabajar, que ellos aprendan, que sean buenos compañeros, y los resultados se dan. Desde ahí se construye mucho más sólido todo”, afirmó Ezequiel.
Gonzalo, replicó: “Es un grupo muy unido. Tuvimos toda la semana mucho apoyo, muchos mensajes de aliento de todos los entrenadores de la actividad, tanto del masculino como del femenino. Eso nos da fuerzas porque en el momento que estás cansado, que no querés saber más nada, el club te moviliza”.
Felicidad de los chicos y las madres
Los chicos, por lo pronto, también se manifestaron y recalcaron la alegría por el logro, entre ellos Lorenzo Pol y Juan Pablo Aguirre. “Esto me da mucha alegría, es algo que no me voy a olvidar nunca”, destacó el primero, mientras que su compañero afirmó que “es muy difícil llegar a ser el mejor equipo de Argentina, y lo conseguimos”. Y se quedó con otro puntal, el hecho de llegar, que varios jueguen y vuelvan a dar otra vuelta olímpica: “Ganar un día y al otro ser campeón otra vez en una emoción muy grande”. Además, Lennon Alarcón Andreozzi, quien fuera campeón en 2024 y ahora en 2026, destacó: “Estoy muy feliz por esto, es algo muy lindo lo que vivimos”
Y las madres no se quedaron atrás con la emoción, como la que expresó Flavia, que acompañó en el viaje y también en el arribo a destino. “Estamos felices, indescriptible lo que se siente dentro de una tribuna y que tus hijos estén en la cancha. Es un orgullo total porque hay mucho sacrificio para que viajen”, sentenció. Mariela, otra madre, recalcó: “Fue una locura la final, fue un parto, verdaderamente. Se trata de un torneo muy importante, y ellos, a fin de cuentas, son muy chiquitos, y esto fue la frutilla del postre. Es un orgullo terrible”.
¿Quiénes son los campeones? Julián Biggera Chiesa, Francisco Herrero Barbieri, Juan Pablo Aguirre, Lennon Alarcón Andreozzi, Tiziano Pache, Emanuel Ruiz Nuñez, René Vega Lesci, Lorenzo Pol, Joaquín Gómez, Benicio Goncalves Palhares, Thiago Méndez Nafad y Bruno Desalvo. Los entrenadores son Ezequiel Pol y Gonzalo Vega y los asistentes Ciro Alarcón Andreozzi y Jeremías Stagno.