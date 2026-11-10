Con allanamientos en Lomas y Echeverría, detuvieron a un hombre por el robo a una concesionaria en Lanús

Un hombre de 36 años fue detenido acusado de participar en un robo cometido en una concesionaria de autos de Lanús, luego de una investigación que derivó en allanamientos en distintos domicilios de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Durante los procedimientos, la Policía secuestró elementos que estarían vinculados con el hecho.

El episodio ocurrió el pasado 12 de octubre en la concesionaria Capitol Motors, de la marca Honda, situada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Chaco, en Lanús. Según la investigación, un grupo de delincuentes logró desactivar el sistema de alarma del establecimiento e ingresar al lugar.

Una vez dentro del comercio, los asaltantes sustrajeron distintas herramientas de valor y una camioneta Honda ZR-V 0 kilómetro. Posteriormente, abandonaron el establecimiento con los elementos robados y escaparon antes de ser identificados.

Encontraron incendiada la camioneta robada en Lanús

La investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús, cuyos efectivos comenzaron a reunir pruebas para establecer cómo se había desarrollado el robo e identificar a los responsables.

Uno de los primeros avances se produjo cuando los investigadores localizaron en Esteban Echeverría la camioneta que había sido sustraída de la concesionaria. El vehículo fue encontrado incendiado.