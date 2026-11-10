Con allanamientos en Lomas y Echeverría, detuvieron a un hombre por el robo a una concesionaria en Lanús

Un hombre de 36 años fue detenido acusado de participar en un robo cometido en una concesionaria de autos de Lanús, luego de una investigación que derivó en allanamientos en distintos domicilios de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Durante los procedimientos, la Policía secuestró elementos que estarían vinculados con el hecho.
El episodio ocurrió el pasado 12 de octubre en la concesionaria Capitol Motors, de la marca Honda, situada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Chaco, en Lanús. Según la investigación, un grupo de delincuentes logró desactivar el sistema de alarma del establecimiento e ingresar al lugar.
Una vez dentro del comercio, los asaltantes sustrajeron distintas herramientas de valor y una camioneta Honda ZR-V 0 kilómetro. Posteriormente, abandonaron el establecimiento con los elementos robados y escaparon antes de ser identificados.
Encontraron incendiada la camioneta robada en Lanús
La investigación quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús, cuyos efectivos comenzaron a reunir pruebas para establecer cómo se había desarrollado el robo e identificar a los responsables.
Uno de los primeros avances se produjo cuando los investigadores localizaron en Esteban Echeverría la camioneta que había sido sustraída de la concesionaria. El vehículo fue encontrado incendiado.
A partir de ese hallazgo, los agentes continuaron con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de Lanús. El objetivo era reconstruir los movimientos de los delincuentes después de abandonar el establecimiento y obtener información que permitiera determinar sus identidades.
Las imágenes, junto con otras tareas investigativas realizadas por el personal policial, permitieron establecer posibles vínculos entre los sospechosos y una serie de viviendas ubicadas en los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
Allanamientos y un detenido por el robo a la concesionaria
Con los datos reunidos durante la investigación, se llevaron adelante allanamientos de urgencia en los domicilios identificados. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos policiales que buscaban localizar a los presuntos responsables y recuperar elementos relacionados con el asalto.
Como resultado de los operativos, fue detenido un hombre de 36 años, señalado por los investigadores como uno de los participantes del robo cometido en la concesionaria de Lanús.
Durante las requisas, los agentes también secuestraron un críquet hidráulico, dos cajas de llaves tubo y cuatro teléfonos celulares. Además, encontraron un buzo negro con capucha que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizado por uno de los delincuentes durante el hecho.
Los elementos incautados quedaron incorporados a la causa, mientras que el sospechoso fue imputado por el delito de robo.
La investigación se encuentra bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cuya disposición quedó el detenido.
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