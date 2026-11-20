La Justicia le otorgó prisión domiciliaria a Daniel Lescano, ex jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew, acusado de matar a Nicolás Melgarejo en un taller mecánico de Guernica. Su madre, Andrea Peña, cuestionó la decisión y reclamó que el imputado permanezca detenido en un penal mientras avanza la investigación. Según contó a este medio, se enteró de la resolución a través de un mensaje anónimo que le llegó hace aproximadamente una semana. A su vez, afirmó que este lunes por la noche recibió una foto en su WhatsApp en la que se veía al principal sospechoso en su casa, sonriendo y brindando junto a una mujer. “Él tendría que estar en un penal, no en su casa. Nosotros tenemos que ir a visitar a mi hijo al cementerio”, expresó.

Publicidad

Cómo fue el hecho en Guernica El episodio ocurrió el 8 de junio en el taller mecánico de Lescano, donde el Melgarejo trabajaba. Según la reconstrucción del caso, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado por el ex jefe de Bomberos de Glew, en su vehículo particular, al Hospital Cecilia Grierson de esa localidad. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas. Allí, permaneció internado en estado crítico durante cinco días, hasta que murió el 12 de junio. Por el hecho, el ex jefe de Bomberos de Glew quedó detenido y fue imputado por homicidio simple. La investigación está a cargo de la UFI N° 2 de Presidente Perón, conducida por el fiscal Álvaro Garganta, que busca establecer cómo se produjo el disparo. Nicolás Melgarejo era vecino de Guernica y tenía una hija de 9 años. Un empleado del taller, el principal testigo De esta manera, Andrea cuestionó la versión que Lescano le habría dado después del hecho: “A mí Lescano me mintió desde el primer día. Me abrazaba y me decía que mi hijo se había pegado un tiro adentro del taller. Después fui al lugar y vi que el charco de sangre estaba en la vereda de enfrente”.

Publicidad