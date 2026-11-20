La Justicia le otorgó prisión domiciliaria a Daniel Lescano, ex jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew, acusado de matar a Nicolás Melgarejo en un taller mecánico de Guernica. Su madre, Andrea Peña, cuestionó la decisión y reclamó que el imputado permanezca detenido en un penal mientras avanza la investigación.
Según contó a este medio, se enteró de la resolución a través de un mensaje anónimo que le llegó hace aproximadamente una semana. A su vez, afirmó que este lunes por la noche recibió una foto en su WhatsApp en la que se veía al principal sospechoso en su casa, sonriendo y brindando junto a una mujer. “Él tendría que estar en un penal, no en su casa. Nosotros tenemos que ir a visitar a mi hijo al cementerio”, expresó.
Cómo fue el hecho en Guernica
El episodio ocurrió el 8 de junio en el taller mecánico de Lescano, donde el Melgarejo trabajaba. Según la reconstrucción del caso, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado por el ex jefe de Bomberos de Glew, en su vehículo particular, al Hospital Cecilia Grierson de esa localidad. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.
Allí, permaneció internado en estado crítico durante cinco días, hasta que murió el 12 de junio. Por el hecho, el ex jefe de Bomberos de Glew quedó detenido y fue imputado por homicidio simple. La investigación está a cargo de la UFI N° 2 de Presidente Perón, conducida por el fiscal Álvaro Garganta, que busca establecer cómo se produjo el disparo.
Un empleado del taller, el principal testigo
De esta manera, Andrea cuestionó la versión que Lescano le habría dado después del hecho: “A mí Lescano me mintió desde el primer día. Me abrazaba y me decía que mi hijo se había pegado un tiro adentro del taller. Después fui al lugar y vi que el charco de sangre estaba en la vereda de enfrente”.
También sostuvo que su hijo recibió el disparo en el lado izquierdo de la cabeza y señaló que hay un testigo clave que presenció lo ocurrido: “Hay un empleado del taller que escuchó una discusión y un estruendo. Cuando sale, lo ve venir a Lescano de la vereda de enfrente con el arma de bajo de su axila derecha diciendo ‘me mandé una cagada, no sé si lo maté’”. Además, afirmó que “borró todos los DVR de las cámaras de seguridad”.
“Lo único que pido es Justicia”
Por último, Peña pidió que la Justicia revise la decisión sobre la prisión domiciliaria y que Lescano permanezca detenido en un penal mientras avanza la causa: “Yo lo único que pido es justicia. Que esto se sepa y que quienes decidieron que tuviera prisión domiciliaria revean las cosas y se pongan en mi lugar. La víctima es Nicolás, que ya no está. Seguimos nosotros como familia y una nena de 9 años que sigue reclamando por su papá”.