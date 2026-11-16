Un joven de 23 años fue detenido acusado de cometer dos abusos sexuales agravados y robos contra mujeres en Guernica, partido de Presidente Perón, y Glew, en Almirante Brown. El sospechoso fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización de un teléfono celular. Posteriormente, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Malvinas Argentinas.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, la investigación comenzó a partir de una denuncia recibida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Presidente Perón. Una mujer de 31 años denunció que un hombre la había amenazado con un arma de fuego, abusado sexualmente de ella y robado su teléfono celular.

El hecho denunciado ocurrió en la zona de las calles 120 y 99, en Guernica. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron una posible vinculación con otro episodio de características similares ocurrido en la localidad de Glew, sobre la calle Ardohain al 200, donde la víctima fue una mujer de 47 años.

Según indicaron las fuentes policiales, ambos casos formarían parte de una serie de hechos delictivos cometidos durante las primeras horas del día en las dos localidades. Las causas fueron caratuladas como abuso sexual agravado con acceso carnal y robo agravado.