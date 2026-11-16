Un joven de 23 años fue detenido acusado de cometer dos abusos sexuales agravados y robos contra mujeres en Guernica, partido de Presidente Perón, y Glew, en Almirante Brown. El sospechoso fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización de un teléfono celular. Posteriormente, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Malvinas Argentinas.
De acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a El Diario Sur, la investigación comenzó a partir de una denuncia recibida en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Presidente Perón. Una mujer de 31 años denunció que un hombre la había amenazado con un arma de fuego, abusado sexualmente de ella y robado su teléfono celular.
El hecho denunciado ocurrió en la zona de las calles 120 y 99, en Guernica. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron una posible vinculación con otro episodio de características similares ocurrido en la localidad de Glew, sobre la calle Ardohain al 200, donde la víctima fue una mujer de 47 años.
Según indicaron las fuentes policiales, ambos casos formarían parte de una serie de hechos delictivos cometidos durante las primeras horas del día en las dos localidades. Las causas fueron caratuladas como abuso sexual agravado con acceso carnal y robo agravado.
Allanamiento en Almirante Brown y detención del sospechoso
El personal policial realizó tareas de investigación que incluyeron el análisis de registros fílmicos y el rastreo de un teléfono celular. Con esos elementos, la Fiscalía N°2 de Presidente Perón dispuso un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado sobre la calle Robles al 500, en Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown.
Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron al sospechoso de 23 años y secuestraron distintos elementos que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Entre los objetos incautados se encontraron 14 teléfonos celulares, una cartera de mujer, un casco negro, dos camperas negras, una mochila con prendas de vestir, documentación personal y tarjetas bancarias.
También fueron secuestradas dos motocicletas Honda de 110 cilindradas. Una de ellas tenía un pedido de secuestro activo por hurto, mientras que la otra presentaba las numeraciones de motor y cuadro suprimidas.
De acuerdo con las fuentes policiales, el detenido tenía antecedentes penales por robo y había recuperado la libertad en mayo de 2026.
En la investigación intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Presidente Perón, por el episodio ocurrido en Guernica, y la UFI N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por el caso registrado en Glew.
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