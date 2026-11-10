Instalarán una pantalla gigante en la Plaza Mitre de Monte Grande para seguir las actividades del Papa León XIV

La Plaza Mitre de Monte Grande contará con una pantalla gigante para que los vecinos de Esteban Echeverría puedan seguir las actividades del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La transmisión se realizará este martes 10 y miércoles 11 de noviembre, frente al edificio municipal, y habrá un corte de tránsito en la zona. Según se informó a través de las redes sociales, la pantalla estará ubicada frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría y permitirá seguir las actividades del pontífice durante las dos jornadas. El martes 10, la transmisión comenzará a las 17:30, mientras que el miércoles 11 se iniciará a las 8:30. Debido a la instalación de la pantalla y al desarrollo de la actividad, la calle S. T. de Santamarina permanecerá cerrada al tránsito entre Enrique Santamarina y Alem. Por el momento, no se precisaron los horarios de inicio y finalización de la restricción vehicular.

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La iniciativa permitirá que los vecinos puedan reunirse en el centro de Monte Grande para seguir las actividades previstas en la agenda del Papa León XIV, que incluye encuentros con jóvenes, una visita a un establecimiento penitenciario y una misa multitudinaria en Luján. La agenda del Papa León XIV para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre De acuerdo con el cronograma previsto, el martes 10 de noviembre el Papa regresará en avión hacia Buenos Aires entre las 16:55 y las 18:10. Más tarde, a las 20:15, participará de una vigilia y un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para el miércoles 11 de noviembre, las actividades comenzarán a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, a las 10:00, el pontífice encabezará una Santa Misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

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