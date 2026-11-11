La emotiva despedida de la torre de control de Ezeiza al papa León XIV

El papa León XIV partió este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú, luego de completar una visita de cuatro días a la Argentina. Antes del despegue, una trabajadora de la torre de control le transmitió un mensaje de agradecimiento en nombre del personal aeroportuario y del pueblo argentino.

La comunicación se produjo minutos antes de que el avión que trasladaba al pontífice abandonara el país. A través de la frecuencia utilizada para las operaciones aéreas, la controladora se dirigió primero a los pilotos para solicitarles que hicieran llegar sus palabras al Papa.

"Tripulación, ustedes que tienen el honor de trasladar a Su Santidad, permítannos transmitirle un mensaje", expresó la trabajadora al comenzar su intervención.

A continuación, se dirigió directamente al pontífice: "Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina".