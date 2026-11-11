La emotiva despedida de la torre de control de Ezeiza al papa León XIV

El papa León XIV partió este miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú, luego de completar una visita de cuatro días a la Argentina. Antes del despegue, una trabajadora de la torre de control le transmitió un mensaje de agradecimiento en nombre del personal aeroportuario y del pueblo argentino.
La comunicación se produjo minutos antes de que el avión que trasladaba al pontífice abandonara el país. A través de la frecuencia utilizada para las operaciones aéreas, la controladora se dirigió primero a los pilotos para solicitarles que hicieran llegar sus palabras al Papa.
"Tripulación, ustedes que tienen el honor de trasladar a Su Santidad, permítannos transmitirle un mensaje", expresó la trabajadora al comenzar su intervención.
A continuación, se dirigió directamente al pontífice: "Santo Padre, desde la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, queremos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por su visita a la Argentina".
Durante el mensaje, la controladora también hizo referencia a la repercusión que tuvo la presencia de León XIV en el país y a las enseñanzas que transmitió durante las actividades que encabezó desde el domingo.
"Su presencia nos conmovió, nos tocó el corazón y renovó nuestra fe y esperanza. Nuestra Nación agradece profundamente su visita y cada una de las enseñanzas que nos ha dejado", manifestó.
La despedida concluyó con una referencia al lema oficial de la visita papal. "Ahora nos toca ir y anunciar. Lo despedimos con el afecto de todo el pueblo argentino y con el deseo de que lleve consigo el amor de nuestra Patria. Hasta siempre, Santo Padre", finalizó la trabajadora.
La última actividad del papa León XIV en la Argentina
Antes de trasladarse al Aeropuerto de Ezeiza, el pontífice encabezó una misa multitudinaria en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La celebración religiosa marcó el cierre de su recorrido por la Argentina, que había comenzado el domingo y comprendió actividades en distintas ciudades del país.
Según las estimaciones difundidas, más de tres millones de personas participaron de la misa en Luján, en una de las convocatorias más importantes de la visita.
Tras finalizar sus compromisos, León XIV se dirigió a Ezeiza para emprender el viaje hacia Perú. Allí recibió el mensaje de despedida de la torre de control, que puso fin a su estadía en territorio argentino.
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