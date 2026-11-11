Comenzaron los trabajos para instalar iluminación en la Ruta 210 entre San Vicente y Brandsen

El Municipio de San Vicente informó que comenzaron los trabajos de colocación de columnas para la futura iluminación de la Ruta Provincial 210, en el tramo comprendido entre la Ruta 6 y el límite con el partido de Brandsen. Las tareas implican modificaciones temporales en la circulación vehicular.
Según comunicaron desde la Municipalidad, durante el desarrollo de los trabajos habrá reducción de calzada y circulación lenta en el sector donde se realizan las intervenciones, que ocupan un trayecto de unos 10 kilómetros entre los dos extremos.
En ese sentido, las autoridades solicitaron a los conductores que transiten por la zona con precaución y respeten las indicaciones del personal que se encuentre trabajando sobre la ruta.
La intervención contempla la instalación de columnas que serán utilizadas para la futura iluminación del tramo de la Ruta 210 que conecta la Ruta 6 con el límite del distrito de Brandsen, pasando por la localidad de Domselaar.