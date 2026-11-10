Emotivo casamiento de un bombero en Domselaar: ambos enviudaron y ahora dieron el sí con guardia de honor

Aldana Godoy y Diego Andino se casaron el sábado 7 de noviembre en una ceremonia que tuvo un momento especial: el ingreso de los novios estuvo acompañado por una guardia de honor de los compañeros bomberos de Diego, pertenecientes al cuartel de Villa La Florida, en Quilmes. La celebración se realizó en Domselaar, la localidad perteneciente al partido de San Vicente que la pareja eligió para construir su historia juntos. La guardia de honor es una tradición que se realiza en los cuarteles cuando uno de sus integrantes contrae matrimonio. Según explicó el propio Diego, se trata de una costumbre que para él también representaba un sueño. Para Aldana, la experiencia fue inolvidable. “Fue un sueño, muy lindo todo, la pasamos súper lindo”, contó sobre una celebración que reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo de su marido. Una historia de amor que nació después de enviudar Detrás de la celebración hay una historia de amor que comenzó en un momento difícil para ambos. Aldana y Diego enviudaron en 2021, con apenas tres meses de diferencia. Se conocieron a través de una amiga en común y comenzaron a conversar por Facebook. Después continuaron el contacto por WhatsApp, donde encontraron un espacio para acompañarse y darse aliento frente a las situaciones que estaban atravesando. Con el tiempo, esos intercambios se transformaron en encuentros. Empezaron a salir a comer y a tomar café, hasta que el vínculo fue creciendo y se enamoraron. “Empezamos a acompañarnos en el dolor. Y en ese dolor nació el amor que tenemos”, resumió Diego durante la entrevista. Actualmente llevan alrededor de cuatro años juntos y decidieron celebrar su matrimonio en el mismo lugar donde comenzaron a proyectar una vida compartida: Domselaar.

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La pareja compró dos terrenos en el barrio Parque 2020 durante 2022 y comenzó a construir su casa para instalarse en Domselaar. De unas vacaciones en Sierra de la Ventana a construir una casa en Domselaar La elección de la localidad de Domselaar como lugar para vivir también tiene su propia historia. Durante las vacaciones de invierno de 2022, Aldana y Diego viajaron unos días a Sierra de la Ventana. En ese recorrido descubrieron que se vendían terrenos en Domselaar y, al regresar, decidieron pasar por la zona para conocer dónde estaban ubicados. La decisión llegó rápidamente: una semana después resolvieron comprar dos terrenos en el barrio Parque 2020. En febrero comenzaron a construir su casa. El lugar los convenció por su tranquilidad y por el estilo de vida que encontraron. Diego, que es oriundo de Quilmes y trabajó como bombero en Villa La Florida desde diciembre de 2017, definió a Domselaar como “su lugar en el mundo”. Aldana, por su parte, es de Berazategui y también destacó las diferencias que encontró con respecto a la vida en la ciudad. “La tranquilidad, la gente, nada que ver acá. Es hermoso”, expresó. Entre las cosas que más disfrutan de su nueva vida están los sonidos del entorno. “El despertador de nosotros son los pájaros y los teros”, contó Aldana, quien explicó que incluso tienen nidos de aves en su casa. El casamiento en Domselaar y el vínculo con la comunidad La pareja también eligió la localidad para celebrar su matrimonio. Si bien podrían haberse casado en otra iglesia, prefirieron hacerlo en Domselaar porque se habían enamorado del lugar desde la primera vez que lo conocieron. Durante la entrevista, Diego destacó especialmente el trato cotidiano con los vecinos y la identidad de la localidad. “Vos vas caminando y todo el mundo te saluda. No conocés a nadie, pero todo el mundo te dice buenos días, buenas tardes”, describió.

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