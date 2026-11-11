Apareció la mujer de Alejandro Korn que era buscada por su familia hace más de un mes

Débora Reposi, la mujer de 30 años de Alejandro Korn que era buscada por su familia desde mediados de septiembre, fue encontrada sana y salva. La noticia fue confirmada a El Diario Sur por su hermana Nadia, quien había encabezado la difusión del pedido de colaboración para dar con su paradero.

"Hace algunos días que la pudimos encontrar gracias a Dios", expresó Nadia en diálogo con El Diario Sur. De esta manera, finalizó la búsqueda que se había extendido durante varias semanas y que había sido difundida a través de las redes sociales.

De esta forma, Débora -también conocida como "Puki"- ya se encuentra junto a su familia. “La paró la policía en la calle y salto la búsqueda de paradero. Ahí me llamaron de la fiscalía para avisarme que nos acercáramos allá y la encontramos”, relató Nadia.

Cómo había comenzado la búsqueda de Débora en Alejandro Korn

La mujer había dejado su domicilio de Alejandro Korn, partido de San Vicente, a mediados de septiembre. Desde entonces, sus familiares intentaban establecer su ubicación y habían solicitado colaboración para encontrarla.