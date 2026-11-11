Apareció la mujer de Alejandro Korn que era buscada por su familia hace más de un mes

Débora Reposi, la mujer de 30 años de Alejandro Korn que era buscada por su familia desde mediados de septiembre, fue encontrada sana y salva. La noticia fue confirmada a El Diario Sur por su hermana Nadia, quien había encabezado la difusión del pedido de colaboración para dar con su paradero.
"Hace algunos días que la pudimos encontrar gracias a Dios", expresó Nadia en diálogo con El Diario Sur. De esta manera, finalizó la búsqueda que se había extendido durante varias semanas y que había sido difundida a través de las redes sociales.
De esta forma, Débora -también conocida como "Puki"- ya se encuentra junto a su familia. “La paró la policía en la calle y salto la búsqueda de paradero. Ahí me llamaron de la fiscalía para avisarme que nos acercáramos allá y la encontramos”, relató Nadia.
Cómo había comenzado la búsqueda de Débora en Alejandro Korn
La mujer había dejado su domicilio de Alejandro Korn, partido de San Vicente, a mediados de septiembre. Desde entonces, sus familiares intentaban establecer su ubicación y habían solicitado colaboración para encontrarla.
Durante la búsqueda, Nadia había contado a El Diario Sur que su hermana se encontraba en situación de calle en la zona de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desconocían su ubicación precisa, lo que dificultaba las posibilidades de localizarla.
"Sabemos que está en situación de calle, que anda por Constitución, que estuvo dando vueltas por los paraderos de ahí, pero no regresa al lugar", había explicado la hermana cuando todavía se desconocía su paradero.
En ese momento, la familia también había informado que Débora se había comunicado telefónicamente en dos oportunidades, aunque esas conversaciones no habían permitido determinar dónde se encontraba.
"Ella me llamó el viernes de la semana pasada y luego el lunes, pero nada concreto. No sé dónde buscarla porque anda en la calle", había relatado Nadia durante la búsqueda.
Piden borrar publicaciones en redes sociales
Mientras intentaban encontrarla, los familiares de Débora se habían mantenido en contacto con la Policía, que tenía activo un pedido de averiguación de paradero.
Tras la confirmación de su aparición, quedó sin efecto el pedido público de colaboración para localizarla. También se solicitó a quienes habían compartido su fotografía y los afiches de búsqueda que actualizaran sus publicaciones para evitar que continuaran circulando como si todavía estuviera desaparecida.
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