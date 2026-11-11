Expropiación de la casa de Walsh en San Vicente: "La idea es la relocalización de la familia"

La Legislatura bonaerense aprobó la expropiación de la casa de Rodolfo Walsh en San Vicente, donde el escritor y periodista pasó sus últimos días y redactó la "Carta Abierta a la Junta Militar". Tras la aprobación, el diputado provincial del Frente de Izquierda, Christian Castillo, se refirió al futuro del inmueble y a la importancia de construir allí un sitio de memoria.
En diálogo con El Diario Sur en Vivo, Castillo sostuvo: "Podríamos decir la tercera es la vencida". Y explicó que la iniciativa había sido presentada originalmente durante el período legislativo 2021-2022 por Claudio Della Carbonara y luego reproducida por Laura Cano. En aquella oportunidad consiguió media sanción en Diputados, pero no avanzó en el Senado.
Ahora la aprobación estuvo atravesada por una noticia dolorosa: el fallecimiento de Patricia Walsh, hija de Rodolfo y una de las principales impulsoras del reclamo.
"Queríamos darle la alegría y no se pudo de verlo aprobado", lamentó Castillo, quien recordó la participación de Patricia en las movilizaciones y gestiones para conseguir la expropiación.
La casa de Rodolfo Walsh en San Vicente: qué pasará con el inmueble
Con la aprobación legislativa, el siguiente paso será la promulgación por parte del Poder Ejecutivo bonaerense. Luego deberá concretarse la expropiación del inmueble ubicado en la esquina de Triunvirato e Ituzaingó, en San Vicente.
Castillo explicó que el proyecto contempla una administración compartida entre familiares, allegados y organismos de derechos humanos de la zona.
El objetivo es que el lugar se convierta en un sitio de memoria que permita reconstruir la historia de Rodolfo Walsh, recopilar materiales sobre su vida y su obra y recibir visitantes.
"Es algo muy importante, algo que hay que diseñar", sostuvo el diputado. Entre las posibilidades mencionó la creación de un espacio donde se reúna documentación sobre el escritor y periodista, además de material relacionado con su trayectoria.
Uno de los elementos centrales será la "Carta Abierta a la Junta Militar", que Walsh redactó en esa misma vivienda y desde donde salió antes de ser secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura militar.
La situación de la familia que actualmente vive en la casa
Otro de los puntos que deberá resolverse es la situación de las personas que habitan actualmente el inmueble. Durante la entrevista, Castillo explicó que el municipio de San Vicente ya venía trabajando sobre una posible relocalización.
Según indicó, la intención de Patricia Walsh era que quienes viven allí pudieran trasladarse a otro lugar y no quedaran sin vivienda como consecuencia de la expropiación.
"Lo que sé es que en eso estaba el municipio trabajando, y la idea siempre de Patricia fue plantear la relocalización, o sea, no dejar a quienes están viviendo en la calle", explicó.
El diputado aclaró que esa alternativa no está contemplada directamente en el texto de la ley, sino que forma parte de las gestiones que se venían realizando entre el municipio y los actuales ocupantes.
Tampoco está establecido en el proyecto si recibirán una compensación económica. Castillo indicó que ese aspecto deberá discutirse entre el municipio, las autoridades competentes del Ejecutivo provincial y las personas que viven en la propiedad.
Las críticas en el marco de la visita del papa León XIV
Durante la entrevista, el diputado también fue consultado por la visita del papa León XIV a la Argentina y la posición de la izquierda frente a las actividades multitudinarias que se realizaron durante su estadía.
Castillo cuestionó la presencia de dirigentes del oficialismo nacional en las ceremonias religiosas y calificó de "hipocresía" la actitud de quienes, según su mirada, sostienen políticas contrarias a los planteos sociales expresados por el pontífice. "Me parece una actitud de una hipocresía total", afirmó.
El legislador diferenció la dimensión religiosa de la política y sostuvo que, aunque comprende la emoción de quienes profesan la fe católica, mantiene diferencias con las posiciones de la Iglesia.
Entre ellas mencionó el rechazo al aborto, a la muerte digna y al matrimonio igualitario. También cuestionó la idea de promover la unidad entre empresarios y trabajadores sin discutir las desigualdades económicas y sociales.
Además, criticó que durante la visita no se hayan planteado con mayor énfasis cuestiones como la responsabilidad del Gobierno argentino frente al conflicto en Palestina y el vínculo histórico de la jerarquía de la Iglesia católica con la última dictadura militar.
En ese sentido, recordó el caso del sacerdote Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en el circuito represivo conocido como Circuito Camps, y cuestionó que no haya sido separado de la Iglesia pese a los reclamos de organismos de derechos humanos.