Expropiación de la casa de Walsh en San Vicente: "La idea es la relocalización de la familia"

La Legislatura bonaerense aprobó la expropiación de la casa de Rodolfo Walsh en San Vicente, donde el escritor y periodista pasó sus últimos días y redactó la "Carta Abierta a la Junta Militar". Tras la aprobación, el diputado provincial del Frente de Izquierda, Christian Castillo, se refirió al futuro del inmueble y a la importancia de construir allí un sitio de memoria. En diálogo con El Diario Sur en Vivo, Castillo sostuvo: "Podríamos decir la tercera es la vencida". Y explicó que la iniciativa había sido presentada originalmente durante el período legislativo 2021-2022 por Claudio Della Carbonara y luego reproducida por Laura Cano. En aquella oportunidad consiguió media sanción en Diputados, pero no avanzó en el Senado. Ahora la aprobación estuvo atravesada por una noticia dolorosa: el fallecimiento de Patricia Walsh, hija de Rodolfo y una de las principales impulsoras del reclamo. "Queríamos darle la alegría y no se pudo de verlo aprobado", lamentó Castillo, quien recordó la participación de Patricia en las movilizaciones y gestiones para conseguir la expropiación. La vivienda está ubicada en la esquina de Triunvirato y Tuzango, en San Vicente. Allí, Rodolfo Walsh escribió la "Carta Abierta a la Junta Militar" antes de ser secuestrado por la dictadura. La casa de Rodolfo Walsh en San Vicente: qué pasará con el inmueble Con la aprobación legislativa, el siguiente paso será la promulgación por parte del Poder Ejecutivo bonaerense. Luego deberá concretarse la expropiación del inmueble ubicado en la esquina de Triunvirato e Ituzaingó, en San Vicente. Castillo explicó que el proyecto contempla una administración compartida entre familiares, allegados y organismos de derechos humanos de la zona. El objetivo es que el lugar se convierta en un sitio de memoria que permita reconstruir la historia de Rodolfo Walsh, recopilar materiales sobre su vida y su obra y recibir visitantes.

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"Es algo muy importante, algo que hay que diseñar", sostuvo el diputado. Entre las posibilidades mencionó la creación de un espacio donde se reúna documentación sobre el escritor y periodista, además de material relacionado con su trayectoria. Uno de los elementos centrales será la "Carta Abierta a la Junta Militar", que Walsh redactó en esa misma vivienda y desde donde salió antes de ser secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura militar. La situación de la familia que actualmente vive en la casa Otro de los puntos que deberá resolverse es la situación de las personas que habitan actualmente el inmueble. Durante la entrevista, Castillo explicó que el municipio de San Vicente ya venía trabajando sobre una posible relocalización. Según indicó, la intención de Patricia Walsh era que quienes viven allí pudieran trasladarse a otro lugar y no quedaran sin vivienda como consecuencia de la expropiación. "Lo que sé es que en eso estaba el municipio trabajando, y la idea siempre de Patricia fue plantear la relocalización, o sea, no dejar a quienes están viviendo en la calle", explicó. El diputado aclaró que esa alternativa no está contemplada directamente en el texto de la ley, sino que forma parte de las gestiones que se venían realizando entre el municipio y los actuales ocupantes.

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