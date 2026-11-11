De cantar en la peatonal de Lomas a Popstars: la nueva etapa musical de HANNAH

HANNAH Moheda, la cantante de 25 años que comenzó a presentarse en la peatonal Laprida de Lomas de Zamora después de dejar su trabajo para dedicarse a la música, llegó a participar del programa de Telefe Popstars y estuvo entre las 13 participantes que avanzaron en la competencia. Aunque finalmente no fue seleccionada para integrar Chapeaux, la banda surgida del reality, la joven decidió continuar con su carrera solista y prepara el lanzamiento de su primer videoclip. En una entrevista con El Diario Sur realizada en la misma peatonal Laprida donde comenzó su recorrido como cantante callejera, HANNAH recordó su experiencia en el programa y habló sobre sus próximos proyectos. "Fue una oportunidad única en mi vida, que no me la voy a olvidar nunca, de estar en la calle a pasar a un programa en el horario pico, donde lo ve toda la gente", expresó. Su historia con la música tuvo un punto de inflexión en noviembre de 2024, cuando decidió renunciar a su empleo en Amazon, donde trabajaba durante el turno noche. En una entrevista realizada por este medio el año pasado, había contado que utilizó parte del dinero que recibió al dejar su trabajo para comprar un parlante y comenzar a cantar en la esquina de Laprida y España, en el centro de Lomas. El paso de HANNAH por Popstars y su eliminación antes del armado de la banda Su participación en Popstars representó una nueva etapa en su carrera musical. Durante aproximadamente cuatro meses compartió ensayos, presentaciones y distintas instancias de evaluación con otras jóvenes que buscaban integrar la banda definitiva. "Fue como una fiesta o un viaje de egresados, en el que pasás como cuatro meses con las mismas chicas", recordó. También destacó el vínculo que construyó con sus compañeras durante la competencia: "Era como una familia, fue muy lindo y me encantaría volver a vivir la experiencia". La cantante consideró que el programa le permitió desarrollar nuevas herramientas para sus presentaciones. "Mi paso por Popstars me enseñó a confiar más en mí misma, en no sobrepensar tanto respecto a qué hacer sobre el escenario", sostuvo. Además, explicó que aprendió a trabajar con mayor profundidad sobre la música, la letra y la interpretación de las canciones que debía preparar.

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HANNAH, en la peatonal Laprida de Lomas donde dio sus primeros pasos en el canto. Sin embargo, su eliminación fue uno de los momentos más difíciles de la experiencia. HANNAH quedó a las puertas de ingresar a la casa de Popstars y finalmente no fue elegida para formar parte de Chapeaux, la banda musical que surgió del programa. "Fue una gran desilusión por el hecho de que sentía que iba por buen camino, que estaba dando todo de mí, aunque hubiera que ajustar algunas cosas", manifestó. Y agregó: "Cuando me dijeron que no iba a formar parte de Chapeaux me quedé atónita porque no podía creer que esa meta, objetivo y sueño se habían terminado". La salida del programa también afectó su continuidad musical. Según relató, atravesó un período en el que dejó de cantar y le costó retomar sus presentaciones. "Me pegó fuerte, pero porque yo pensaba que estaba en el camino correcto", reconoció. No obstante, aseguró que finalmente pudo volver a los escenarios. Pese a la decepción, la artista destacó a las cinco integrantes de Chapeaux: Juana, Adolfina, Maga, Kala y Mía. "Siento que las chicas encajan perfecto para lo que significa Chapeaux, tienen talento, carisma, simpatía, y lo más importante es que son buenas chicas", expresó. La nueva etapa de HANNAH como solista y el lanzamiento de su primer videoclip Después de su participación en Popstars, HANNAH decidió concentrar sus esfuerzos en desarrollar un proyecto musical propio. Según explicó, su intención es comenzar a publicar canciones originales, producir videoclips y realizar colaboraciones con otros artistas.

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