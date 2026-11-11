El joven folklorista de Brown que es voluntario en el Cottolengo y cantó junto a Abel para el Papa

Nicolás Ramírez, joven de 18 años de San Francisco Solano y cantante de folklore, participó de la presentación musical que acompañó la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre. Allí tuvo la oportunidad de cantar “La llave” junto a Abel Pintos frente al Pontífice, en una jornada que, según describió ante El Diario Sur, vivió con mucha emoción. Su vínculo con el establecimiento comenzó el año pasado, durante los festejos por los 25 años de la llegada del Corazón de Don Orione. En aquella oportunidad conoció a Rafaela, integrante del espacio musical, con quien entabló una amistad. Desde entonces, empezó a colaborar todos los sábados con los chicos del coro, a quienes acompaña con la guitarra y ayuda en distintas actividades. Tiene 18 años y sueña con ser un artista reconocido. Ese compromiso con la institución fue el que le abrió las puertas para participar de la presentación preparada para recibir al Papa. Según detalló, compartir escenario con Abel Pintos también fue uno de los momentos que más disfrutó: “Fue increíble, lleno de emoción. Es un regalo de la vida. Algo inexplicable, pero es una sorpresa inmensa. Además, me firmó mi guitarra”.

Publicidad

El joven junto a Abel Pintos. La preparación para cantar en el Cottolengo Don Orione La presentación fue el resultado de más de dos meses de ensayos. El vecino de Solano explicó que el coro trabajó intensamente para preparar la actuación y destacó el esfuerzo de quienes participaron de la organización: “La verdad que es algo muy difícil. No es fácil manejar a más de 20 personas en un coro. La peleamos bastante, también colaboramos con todos. Hicimos lo mejor que pudimos y salió hermoso”. Días previos a la visita papal. Tener al Papa León XIV a pocos metros fue otro de los momentos que Nicolás Ramírez destacó de la jornada: “Es algo inexplicable porque vos lo ves a través de la pantalla, pero esta vez tenerlo a cuatro o dos metros es increíble. Fue una emoción tremenda”. También recordó cómo vivieron la presentación las personas que se acercaron a las afueras del establecimiento: “Según me contaron, estaban llorando cuando estábamos cantando. Estaban muy alegres y la verdad que me genera nostalgia ver que todos, desde conocidos o no conocidos, estuvieron ahí presentes, mirándonos y apoyándonos”. Ver publicación en Instagram Los sueños de Nicolás Ramírez: formarse como artista y estudiar musicoterapia Más allá de lo que significó participar de la visita papal, El joven tiene objetivos para su futuro. Como cantante de folklore, uno de sus principales sueños es poder desarrollar una carrera artística y vivir de la música.

Publicidad