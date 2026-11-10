El Museo La Campana cumple 46 años: su historia y el legado de Pedro Campomar

El Museo Histórico Municipal La Campana, ubicado en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, cumple este martes 10 de noviembre 46 años desde su inauguración oficial en 1980. El aniversario llega poco más de un mes después del fallecimiento de Pedro Campomar, historiador de Monte Grande que participó en la creación de la institución y fue su primer director.
El establecimiento, situado en Deán Funes 1221, conserva alrededor de dos mil piezas vinculadas con la historia del distrito. Entre sus colecciones se encuentran muebles antiguos, documentos originales de los fundadores de Esteban Echeverría, fotografías históricas y una recreación de una pulpería de campo.
La institución cuenta con diez salas destinadas a exhibir los objetos reunidos a lo largo de su trayectoria, muchos de ellos incorporados mediante donaciones de vecinos y familias de la región. También dispone de un sector dedicado a la paleontología y las ciencias naturales.
Su historia está vinculada con la de Pedro Campomar Rotger, quien falleció en septiembre pasado a los 101 años. El investigador dedicó buena parte de su vida a reconstruir el pasado de Monte Grande y tuvo un papel central en la conformación de las primeras colecciones del museo.
La historia del Museo La Campana de El Jagüel
Aunque el museo abrió sus puertas en su actual sede el 10 de noviembre de 1980, los antecedentes del edificio se remontan al siglo XIX. Las tierras formaron parte del proceso de establecimiento de familias escocesas en la región, impulsado por los hermanos John y William Parish Robertson durante el gobierno de Bernardino Rivadavia.
Una de esas familias fue la de los McClymont, que se instaló en el lugar en 1842. Con el paso de los años, la propiedad cambió de dueños y funciones. Entre sus propietarios estuvieron la familia Otamendi-Risso, vinculada con el antiguo Frigorífico Monte Grande, y Fernando Panteleón Echavarría. Posteriormente, el inmueble también funcionó como geriátrico.
La creación del museo municipal fue anterior a su instalación en la estancia. Según los antecedentes publicados por El Diario Sur, su primera sede funcionó en una sala de la Escuela N°14 "Remedios de Escalada", de Monte Grande. Después del golpe de Estado de 1976, los objetos fueron trasladados para su resguardo a la Casa de la Cultura del distrito.
Finalmente, el 1° de octubre de 1980 se declaró a la estancia La Campana como sede de la institución. Poco más de un mes después, el 10 de noviembre, se realizó su inauguración oficial.
Pedro Campomar y su papel en la creación del Museo La Campana
El historiador Pedro Campomar fue una de las figuras centrales en los primeros años del museo. Además de desempeñarse como su primer director, se encargó de buscar donaciones y reunir objetos relacionados con la historia de Esteban Echeverría.
En una entrevista con El Diario Sur, Campomar recordó cómo se conformaron las colecciones iniciales: “Comenzó a crecer a través de donaciones, nadie se negaba a dar algo. Visitando a las viejas familias del partido, siempre se conseguía algo”.
Nacido el 18 de enero de 1925, el investigador vivió durante toda su vida en Monte Grande, en la zona de Independencia y Nuestras Malvinas. Su interés por la historia comenzó en su adolescencia, cuando en 1939 se incorporó al periódico Juventud, dirigido por Orencio Antonio Mainer.
A lo largo de su trayectoria escribió 27 libros dedicados a la historia regional. Sus investigaciones abordaron el origen de Monte Grande, la llegada de inmigrantes escoceses, las primeras construcciones, los personajes locales y distintos acontecimientos del pasado del distrito.
“Me fui identificando con la historia porque me parecía que la gente no estaba al tanto de nuestro pasado, siempre me gustó buscar entre hechos curiosos”, había explicado en una entrevista con este medio. También destacaba su interés por “el sondeo, la investigación sobre cosas que nadie sabe que existieron”.
Por su trabajo, Campomar recibió distintos reconocimientos. En 2002 fue declarado Ciudadano Ilustre por la Municipalidad de Esteban Echeverría y, en 2006, la Cámara de Diputados de la Nación lo distinguió como Mayor Notable Argentino.
Su fallecimiento, ocurrido poco más de un mes antes del 46° aniversario del Museo La Campana, marca una coincidencia entre la conmemoración de la institución y el recuerdo de quien contribuyó a reunir y preservar buena parte de su patrimonio.
Qué se puede encontrar en el Museo La Campana
Entre los objetos que integran el patrimonio del museo se destaca una colección de fotografías tomadas por el biólogo Luciano Valette durante su viaje a las islas Orcadas en 1904. También se exhiben muebles de época y una recreación de una pulpería de campo.
En las salas pueden observarse registros artísticos y fotográficos de figuras vinculadas con la historia del distrito, como Enrique Santamarina, Luis Guillón y Herminio Constanzó. También hay un retrato de William Parish Robertson, relacionado con el establecimiento de los primeros colonos escoceses en la región.
El edificio conserva características de su pasado como estancia, entre ellas un patio delantero con un aljibe central. En sus primeros años como museo también contó con un zoológico de especies autóctonas, creado por Ángel Norberto Biliani.
Además de sus exposiciones, el espacio es utilizado por el Municipio de Esteban Echeverría para actividades culturales, actos y encuentros con estudiantes.
El museo recibe visitantes de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados y domingos de 12 a 18, con entrada libre y gratuita. Permanece cerrado los feriados. La institución también comparte fotografías y contenidos históricos a través de su cuenta de Instagram, @museolacampana.
Leé también: Claypole: allanaron a un hombre que exhibía armas en redes sociales durante la visita del Papa