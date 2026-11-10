El Museo La Campana cumple 46 años: su historia y el legado de Pedro Campomar

El Museo Histórico Municipal La Campana, ubicado en la localidad de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, cumple este martes 10 de noviembre 46 años desde su inauguración oficial en 1980. El aniversario llega poco más de un mes después del fallecimiento de Pedro Campomar, historiador de Monte Grande que participó en la creación de la institución y fue su primer director.

El establecimiento, situado en Deán Funes 1221, conserva alrededor de dos mil piezas vinculadas con la historia del distrito. Entre sus colecciones se encuentran muebles antiguos, documentos originales de los fundadores de Esteban Echeverría, fotografías históricas y una recreación de una pulpería de campo.

La institución cuenta con diez salas destinadas a exhibir los objetos reunidos a lo largo de su trayectoria, muchos de ellos incorporados mediante donaciones de vecinos y familias de la región. También dispone de un sector dedicado a la paleontología y las ciencias naturales.

Su historia está vinculada con la de Pedro Campomar Rotger, quien falleció en septiembre pasado a los 101 años. El investigador dedicó buena parte de su vida a reconstruir el pasado de Monte Grande y tuvo un papel central en la conformación de las primeras colecciones del museo.

La historia del Museo La Campana de El Jagüel

Aunque el museo abrió sus puertas en su actual sede el 10 de noviembre de 1980, los antecedentes del edificio se remontan al siglo XIX. Las tierras formaron parte del proceso de establecimiento de familias escocesas en la región, impulsado por los hermanos John y William Parish Robertson durante el gobierno de Bernardino Rivadavia.

Una de esas familias fue la de los McClymont, que se instaló en el lugar en 1842. Con el paso de los años, la propiedad cambió de dueños y funciones. Entre sus propietarios estuvieron la familia Otamendi-Risso, vinculada con el antiguo Frigorífico Monte Grande, y Fernando Panteleón Echavarría. Posteriormente, el inmueble también funcionó como geriátrico.

La creación del museo municipal fue anterior a su instalación en la estancia. Según los antecedentes publicados por El Diario Sur, su primera sede funcionó en una sala de la Escuela N°14 "Remedios de Escalada", de Monte Grande. Después del golpe de Estado de 1976, los objetos fueron trasladados para su resguardo a la Casa de la Cultura del distrito.