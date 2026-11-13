La Provincia debatirá las nuevas tarifas de luz para los próximos cinco años

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para debatir las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica y definir las propuestas que regirán durante el próximo período de cinco años. La instancia de participación ciudadana se realizará el 16 de diciembre, mientras que la inscripción estará habilitada desde el 18 de noviembre.
La convocatoria fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense mediante la Resolución 827/2026, publicada en el Boletín Oficial. El encuentro tendrá como objetivo poner a consideración de los usuarios la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas tarifarias elaboradas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
La audiencia se desarrollará entre las 9 y las 18, con posibilidad de extenderse al día siguiente si fuera necesario. La participación y la transmisión serán virtuales, a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Cómo inscribirse a la audiencia pública por las tarifas de luz
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse desde las 00 del 18 de noviembre hasta las 23.59 del 10 de diciembre. El trámite estará disponible a través de la plataforma Ministerio Abierto o mediante el sitio web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
La convocatoria está dirigida a los usuarios del servicio público de distribución eléctrica de toda la provincia, tanto de las empresas concesionarias provinciales como de las distribuidoras municipales. Los inscriptos podrán intervenir en calidad de oyentes u oradores.
La audiencia será presidida por la Subsecretaría de Energía y contará con la participación de las áreas provinciales de Política Energética y Tarifaria, de Regulación y del OCEBA.
También fueron convocadas las distribuidoras provinciales EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, además de las concesionarias municipales a través de las federaciones que las representan.
Qué se debatirá sobre las tarifas eléctricas en la Provincia
La audiencia forma parte de la Revisión Tarifaria Integral, un proceso que busca establecer las condiciones económicas y de prestación del servicio eléctrico para el próximo período quinquenal.
Entre los principales puntos que se pondrán a consideración figuran los ingresos que necesitan las distribuidoras para garantizar el funcionamiento del servicio y un plan de inversiones obligatorias a largo plazo.
También se analizará el diseño de un nuevo cuadro tarifario, que contempla una revisión de la estructura de las tarifas, las categorías de usuarios y la asignación de los costos del sistema.
Otro de los aspectos incluidos en el proceso es la definición de una categoría de tarifa social que permita garantizar el acceso al servicio a los sectores de menores ingresos.
Además, se prevé revisar los parámetros de calidad del servicio eléctrico y establecer nuevas penalidades para las distribuidoras.
La revisión tarifaria llega en medio de una disputa judicial
La convocatoria se produce después de que los aumentos aplicados sobre los componentes provinciales de las facturas eléctricas quedaran alcanzados por una controversia judicial.
Según los antecedentes publicados, desde agosto se habían aplicado incrementos de entre el 1,5% y el 3,5%. Sin embargo, el 18 de septiembre, el juez Agustín López Coppola, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, había dispuesto la suspensión de esas subas a partir de un pedido del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Posteriormente, la Fiscalía de Estado apeló la medida y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo al recurso.
En este contexto, la audiencia pública del 16 de diciembre será una instancia para que los usuarios puedan conocer y expresar sus opiniones sobre las propuestas tarifarias que se proyectan para los próximos cinco años, antes de que sean aprobadas.