La Provincia debatirá las nuevas tarifas de luz para los próximos cinco años

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para debatir las tarifas del servicio de distribución de energía eléctrica y definir las propuestas que regirán durante el próximo período de cinco años. La instancia de participación ciudadana se realizará el 16 de diciembre, mientras que la inscripción estará habilitada desde el 18 de noviembre.

La convocatoria fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense mediante la Resolución 827/2026, publicada en el Boletín Oficial. El encuentro tendrá como objetivo poner a consideración de los usuarios la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas tarifarias elaboradas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

La audiencia se desarrollará entre las 9 y las 18, con posibilidad de extenderse al día siguiente si fuera necesario. La participación y la transmisión serán virtuales, a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Cómo inscribirse a la audiencia pública por las tarifas de luz

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse desde las 00 del 18 de noviembre hasta las 23.59 del 10 de diciembre. El trámite estará disponible a través de la plataforma Ministerio Abierto o mediante el sitio web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

La convocatoria está dirigida a los usuarios del servicio público de distribución eléctrica de toda la provincia, tanto de las empresas concesionarias provinciales como de las distribuidoras municipales. Los inscriptos podrán intervenir en calidad de oyentes u oradores.