Ezeiza tendrá una nueva terminal para recibir las compras de Shein, Temu y Amazon

Las compras realizadas por argentinos en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon continúan en aumento y generan un movimiento cada vez mayor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante los primeros nueve meses de 2026, las importaciones a través del sistema courier alcanzaron los 960 millones de dólares, mientras que esta semana está prevista la inauguración de una nueva terminal destinada a recibir y procesar los paquetes provenientes del exterior.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicados por Clarín, las operaciones bajo esta modalidad registraron un crecimiento del 59,5% en el período comprendido entre enero y septiembre. El incremento está vinculado con los cambios en las regulaciones para importar productos y con la expansión de las compras en sitios internacionales.
El fenómeno también se refleja en la cantidad de personas que comenzaron a utilizar estas plataformas. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 18% de los consumidores realizó su primera compra internacional durante 2026, frente al 8% registrado el año anterior.
La incorporación de nuevos compradores se concentra principalmente entre los jóvenes de 18 a 34 años. Además, el porcentaje de consumidores que alguna vez adquirieron productos en el exterior pasó del 40% en 2025 al 60% este año.
En cuanto al movimiento económico, septiembre cerró con importaciones por 105 millones de dólares, una cifra similar a los 104 millones contabilizados durante agosto. La consultora Analytica señaló que ya se acumulan siete meses consecutivos con operaciones superiores a los 100 millones de dólares mensuales.
A partir de estos resultados, la firma estimó que las compras internacionales mediante courier podrían superar los 1.250 millones de dólares al finalizar 2026.
Sin embargo, los últimos indicadores muestran una moderación del crecimiento. En septiembre, el aumento interanual fue del 2,8%, el porcentaje más bajo del año. Al descontar la inflación estadounidense, las operaciones registraron una caída real del 0,9% respecto del mismo mes de 2025.
Ezeiza incorporará una terminal exclusiva para los envíos internacionales
El crecimiento de las compras en el exterior tiene un impacto directo en la actividad logística del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, uno de los principales puntos de ingreso de mercadería al país.
Actualmente, la terminal aeroportuaria recibe aproximadamente 2,5 millones de kilos de productos por mes mediante el sistema courier, equivalentes a unas 2.500 toneladas. Este volumen representa casi el triple del movimiento registrado un año atrás.
Para responder a esa demanda, Aeropuertos Argentina tiene prevista la inauguración de la Terminal Única de Courier, un espacio de 15.000 metros cuadrados que permitirá concentrar las operaciones de recepción y procesamiento de paquetes internacionales.
La nueva instalación se suma a las obras de ampliación realizadas durante 2025, cuando la concesionaria incrementó la infraestructura destinada al manejo de cargas y encomiendas.
La expansión también podría favorecer la llegada de nuevas compañías aéreas dedicadas al transporte de mercadería. Actualmente, DHL, FedEx y UPS cuentan con vuelos exclusivos de carga, mientras que el aumento de los envíos abre la posibilidad de incorporar más servicios.
Cuáles son las condiciones para comprar productos en el exterior
Uno de los factores que impulsaron las operaciones internacionales fue la modificación de las condiciones para importar mediante servicios de courier.
En julio, el Gobierno nacional introdujo cambios en el régimen a través del Decreto 604/2026, con el objetivo de simplificar el tratamiento tributario de estas compras ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Bajo las condiciones informadas, las compras de hasta 400 dólares por operación, calculadas según su valor FOB, están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística. En estos casos, los compradores deben abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El beneficio contempla un máximo de cinco envíos anuales por persona y establece un límite de 50 kilos por paquete.
Estas condiciones, sumadas a la posibilidad de acceder a productos con precios competitivos, contribuyeron a ampliar la cantidad de consumidores que utilizan plataformas internacionales.
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