Ezeiza tendrá una nueva terminal para recibir las compras de Shein, Temu y Amazon

Las compras realizadas por argentinos en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon continúan en aumento y generan un movimiento cada vez mayor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante los primeros nueve meses de 2026, las importaciones a través del sistema courier alcanzaron los 960 millones de dólares, mientras que esta semana está prevista la inauguración de una nueva terminal destinada a recibir y procesar los paquetes provenientes del exterior.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicados por Clarín, las operaciones bajo esta modalidad registraron un crecimiento del 59,5% en el período comprendido entre enero y septiembre. El incremento está vinculado con los cambios en las regulaciones para importar productos y con la expansión de las compras en sitios internacionales.

El fenómeno también se refleja en la cantidad de personas que comenzaron a utilizar estas plataformas. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 18% de los consumidores realizó su primera compra internacional durante 2026, frente al 8% registrado el año anterior.

La incorporación de nuevos compradores se concentra principalmente entre los jóvenes de 18 a 34 años. Además, el porcentaje de consumidores que alguna vez adquirieron productos en el exterior pasó del 40% en 2025 al 60% este año.

En cuanto al movimiento económico, septiembre cerró con importaciones por 105 millones de dólares, una cifra similar a los 104 millones contabilizados durante agosto. La consultora Analytica señaló que ya se acumulan siete meses consecutivos con operaciones superiores a los 100 millones de dólares mensuales.

A partir de estos resultados, la firma estimó que las compras internacionales mediante courier podrían superar los 1.250 millones de dólares al finalizar 2026.