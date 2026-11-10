Presentaron en la Universidad de Lanús la nueva carrera de Ingeniería ferroviaria

La variante se añade a la licenciatura en Tecnología ferroviaria, en un compendio que fue valorado tanto a nivel nacional como internacional, dado que, por caso, del evento de presentación participaron autoridades de la Asociación Latinoamericano de Ferrocarriles (ALAF) , con la que se definieron diferentes proyectos.

En diálogo con El Diario Sur, Alejandro Tornay, director de la licenciatura, puntualizó en la importancia de este tipo de opciones para los estudiantes porque impactan, según su visión, “en las necesidades reales del sistema de ferrocarriles”.

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) lanzó la carrera de Ingeniería ferroviaria , una nueva rama de su estructura educativa ligada a la temática, algo que implementará a partir del próximo año y para lo que ya se encuentra abierta la inscripción en la casa de estudios.

“Cuando comenzamos en su momento con la carrera de Tecnología ferroviaria la idea era ver las necesidades concretas del sistema y el propósito era revitalizarlo, que haya gente capacitada para el servicio, y por eso interactuamos con distintos referentes”, señaló. Y añadió: “No había terminal de Tecnología ferroviaria y dimos un plan de estudio en Electromecánica ferroviaria y en Infraestructura ferroviaria y al crear la carrera respetamos el mandato histórico del predio. Y con esto de ahora se sigue ese mandato, cuando se cumplieron los 125 años que se pusieron en marcha los talleres del entonces Ferrocarril Sud”. La referencia es para un espacio, lindero a la estación de Remedios de Escalada, de vital trascendencia para la zona.

Ante ese panorama, destacó lo que implica esta nueva opción en el calendario académico, con todo el recorrido previo. “Pasó el tiempo y nos establecimos como oferta académica, más exhaustivo, con convenios, prácticas supervisadas, y hubo un momento en el que el impacto que tenia nuestros egresados fue muy grande”, destacó. Y añadió: “Para ampliar el campo laboral y el impacto de nuestros graduados, incorporar ingeniería iba a sumar una opción laboral de tipo independiente”.

La Universidad está vinculada a los talleres de la estación de Remedios de Escalada.

Prácticas en la Universidad

Ese concepto radica en algo que ya ocurría desde que se implementó la carrera de Tecnología ferroviaria, cuando muchos trabajadores del Tren Roca se añadían a la nómina para adquirir determinadas enseñanzas. “Es importante el conocimiento que se adquiere en la praxis. Y nos pasaba con trabajadores que querían formalizar sus conocimientos, sistematizar todo lo que ya tenían en la práctica. Con esto se prevé lo mismo, porque hay pasantías laborales y prácticas preprofesionales”, consideró.

Según se estipuló desde la universidad, se busca ampliar el desarrollo académico para formar profesionales capacitados para diseñar, proyectar y dirigir sistemas ferroviarios, además de intervenir en su operación y mantenimiento.