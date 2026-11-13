Edicto-Ciudadanía II

La Plata, (firmado digitalmente en SISTEMALEX100PJN). El Juzgado Federal N°2 de La Plata hace saber lo siguiente:

Nacionalidad: chilena

en el expte. 24101304/2008 caratulado "NUÑEZ VALDEBENITO ALVARO FERNANDO s/CIUDADANIA", tramita por ante este juzgado la solicitud para otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización.

Publiquese el edicto por dos días, a fin de que cualquier persona quede facultada para deducir oposición fundada contra la pretendida concesión del beneficio (art. 11 ley 346).

La presente orden se encuentra firmada de manera digital y tiene plena validez conforme lo dispuesto en la ley N° 26.685, Acordadas 4, 12,15,20 y 31 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Acordada 18/20 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Infórmese que la fidelidad de la presente manda así como todas las actuaciones del presente expediente pueden constatarse en el sitio http://scw.pjn.gov.ar, así como comprobar la validez de la firma electrónica a través de la aplicación https://validafirma.pjn.gov.ar