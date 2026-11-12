La Justicia volvió a poner el foco sobre la Autopista Presidente Perón y estableció que el Gobierno nacional deberá cumplir con las medidas urgentes de seguridad ordenadas para prevenir accidentes en los tramos inconclusos. Aunque tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires apelaron el fallo, los recursos fueron concedidos con efecto devolutivo, por lo que las obligaciones continúan vigentes.

La resolución fue dictada por el juez federal de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el marco de un amparo presentado por la administración bonaerense contra el Estado nacional. Entre las disposiciones, se ordenó a Vialidad Nacional reforzar los cierres de los sectores que todavía no están habilitados, mejorar la señalización y revisar los sistemas de contención en los tramos abiertos al tránsito que presenten deficiencias.

De esta manera, Nación deberá avanzar con las intervenciones preventivas sin esperar a que se resuelva la apelación. Además, Vialidad Nacional deberá informar ante la Justicia qué medidas adoptó para cumplir con la resolución dentro de los 15 días posteriores a su notificación.

La Provincia también pidió que la Cámara Federal revise la decisión y amplíe su alcance.

Por qué apelaron Nación y Provincia

Aunque los dos gobiernos cuestionaron el fallo, lo hicieron por motivos diferentes. Nación apeló las obligaciones que le impuso la Justicia en materia de mantenimiento y seguridad. La Provincia, en cambio, considera que la resolución se quedó corta frente a su reclamo original.