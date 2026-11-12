La Justicia volvió a poner el foco sobre la Autopista Presidente Perón y estableció que el Gobierno nacional deberá cumplir con las medidas urgentes de seguridad ordenadas para prevenir accidentes en los tramos inconclusos. Aunque tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires apelaron el fallo, los recursos fueron concedidos con efecto devolutivo, por lo que las obligaciones continúan vigentes.
La resolución fue dictada por el juez federal de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, en el marco de un amparo presentado por la administración bonaerense contra el Estado nacional. Entre las disposiciones, se ordenó a Vialidad Nacional reforzar los cierres de los sectores que todavía no están habilitados, mejorar la señalización y revisar los sistemas de contención en los tramos abiertos al tránsito que presenten deficiencias.
De esta manera, Nación deberá avanzar con las intervenciones preventivas sin esperar a que se resuelva la apelación. Además, Vialidad Nacional deberá informar ante la Justicia qué medidas adoptó para cumplir con la resolución dentro de los 15 días posteriores a su notificación.
Por qué apelaron Nación y Provincia
Aunque los dos gobiernos cuestionaron el fallo, lo hicieron por motivos diferentes. Nación apeló las obligaciones que le impuso la Justicia en materia de mantenimiento y seguridad. La Provincia, en cambio, considera que la resolución se quedó corta frente a su reclamo original.
El Gobierno de Axel Kicillof había solicitado que se reactivaran las obras paralizadas, se habilitaran los sectores terminados y se garantizara el mantenimiento integral de la autopista. Sin embargo, el juez hizo lugar parcialmente al planteo y limitó la medida cautelar a determinadas acciones preventivas. Por eso, la Provincia también pidió que la Cámara Federal revise la decisión y amplíe su alcance.
Una obra paralizada desde diciembre de 2023
La Autopista Presidente Perón fue proyectada como un corredor de 83 kilómetros para conectar distintos puntos del conurbano bonaerense y funcionar como un tercer anillo de circunvalación del AMBA.
Actualmente, 52 kilómetros están habilitados al tránsito, mientras que los 31 restantes permanecen inconclusos. Los trabajos están paralizados desde diciembre de 2023.
La traza atraviesa distritos como Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Merlo, La Matanza, Ituzaingó y Florencio Varela. La falta de finalización de distintos sectores genera problemas de circulación y situaciones de riesgo para quienes viven o transitan por la zona.
La Provincia busca hacerse cargo de la autopista
En paralelo al reclamo judicial, el Gobierno bonaerense mantiene su propuesta de recibir la transferencia de la autopista para poder completar los trabajos pendientes.
La iniciativa contempla que la administración pase a manos de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que podría financiar las obras restantes y el mantenimiento mediante un sistema de peajes.
Por ahora, no hay una definición sobre el traspaso ni una fecha para la reanudación de los 31 kilómetros pendientes. Mientras tanto, la obligación de cumplir con las medidas urgentes de seguridad sigue vigente.
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