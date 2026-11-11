Cada vez más feriantes en Zona Sur, por plata o por trueque: "Muchas veces no vendemos nada"

La falta de trabajo y las dificultades económicas empujan a cada vez más vecinos a buscar alternativas para generar ingresos. En ese contexto, las ferias de distintas localidades de la zona sur del conurbano se convirtieron en una opción para quienes necesitan rebuscársela, ya sea vendiendo ropa usada, productos nuevos, artículos de blanquería o elaboraciones propias.
En la Feria del Trueque de Llavallol, en Lomas de Zamora, y en la feria de la Plaza de la estación de Monte Grande, distintos feriantes contaron cómo llegaron a esos espacios y describieron una realidad atravesada por la pérdida de empleos, las ventas bajas y la necesidad de sumar una fuente de ingresos.
Vanesa Solís tiene 49 años y participa por segunda vez de la feria de la Plaza de la estación de Monte Grande. Su llegada estuvo relacionada con la pérdida de su trabajo en el rubro comercial, luego del cierre del negocio en el que se desempeñaba.
Ante la falta de oportunidades laborales, decidió comenzar a vender por su cuenta. Primero ofrecía ropa usada en otra feria y, con el dinero que conseguía, fue reinvirtiendo para ampliar su emprendimiento. Actualmente vende artículos de blanquería, como toallones.
"Siempre fui reinvirtiendo lo que tenía. Me voy comprando con la plata que ingresa, con lo que puedo", explicó. También señaló que la edad se convierte en otra dificultad a la hora de buscar empleo.
De perder el trabajo a encontrar una alternativa en las ferias
Una situación similar atraviesa Alejandra, de 57 años, quien comenzó a participar de la Feria del Trueque de Llavallol hace aproximadamente dos meses. Anteriormente trabajó durante 20 años en casas de familia, pero cuando esa actividad se interrumpió se quedó sin empleo.
Actualmente, la feria representa su principal ingreso, al que suma la ayuda de su hijo. También participa de otros espacios de comercialización, aunque no siempre puede asistir por cuestiones climáticas o personales.
En su puesto vende ropa de niños y adultos, tanto nueva como usada. Parte de la mercadería llega a través de donaciones de familiares, una manera de conseguir productos sin tener que realizar una inversión inicial.
Sin embargo, reconoció que el movimiento no siempre garantiza ventas. "A veces estamos acá y no vendemos nada, pero bueno, paciencia, no queda otra", contó.
Isabel, vecina de Luis Guillón, también encontró en las ferias una manera de complementar sus ingresos. Hace más de un año que participa de distintos espacios, luego de que unas conocidas la invitaran a sumarse.
"Nos tenemos que rebuscar, porque la plata no alcanza. Con trabajo no alcanza igual. No llegamos, no llegamos", resumió al describir la situación que atraviesan muchos de los feriantes.
Además, señaló que el fenómeno no se limita a Llavallol: observa ferias en distintas plazas de Lomas de Zamora, Burzaco y otras localidades cercanas. En su caso, la actividad también se extiende a su entorno familiar, ya que su hija realiza flores y adornos para vender en fechas especiales.
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Jóvenes que eligen emprender ante la falta de empleo
La necesidad de generar ingresos propios también alcanza a los más jóvenes. Karen Herrera tiene 22 años y hace casi dos años que participa de la feria de Monte Grande junto a su mamá.
Mientras ella vende ropa, su madre ofrece productos regionales. Para Karen, emprender se convirtió en una alternativa frente a las dificultades para conseguir un empleo.
"Hoy está muy complicado conseguir laburo, sinceramente, y creo que lo mejor que puede pasar es emprender uno mismo", expresó.