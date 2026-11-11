Cada vez más feriantes en Zona Sur, por plata o por trueque: "Muchas veces no vendemos nada"

La falta de trabajo y las dificultades económicas empujan a cada vez más vecinos a buscar alternativas para generar ingresos. En ese contexto, las ferias de distintas localidades de la zona sur del conurbano se convirtieron en una opción para quienes necesitan rebuscársela, ya sea vendiendo ropa usada, productos nuevos, artículos de blanquería o elaboraciones propias.

En la Feria del Trueque de Llavallol, en Lomas de Zamora, y en la feria de la Plaza de la estación de Monte Grande, distintos feriantes contaron cómo llegaron a esos espacios y describieron una realidad atravesada por la pérdida de empleos, las ventas bajas y la necesidad de sumar una fuente de ingresos.

Vanesa Solís tiene 49 años y participa por segunda vez de la feria de la Plaza de la estación de Monte Grande. Su llegada estuvo relacionada con la pérdida de su trabajo en el rubro comercial, luego del cierre del negocio en el que se desempeñaba.

Ante la falta de oportunidades laborales, decidió comenzar a vender por su cuenta. Primero ofrecía ropa usada en otra feria y, con el dinero que conseguía, fue reinvirtiendo para ampliar su emprendimiento. Actualmente vende artículos de blanquería, como toallones.

"Siempre fui reinvirtiendo lo que tenía. Me voy comprando con la plata que ingresa, con lo que puedo", explicó. También señaló que la edad se convierte en otra dificultad a la hora de buscar empleo.

De perder el trabajo a encontrar una alternativa en las ferias

Una situación similar atraviesa Alejandra, de 57 años, quien comenzó a participar de la Feria del Trueque de Llavallol hace aproximadamente dos meses. Anteriormente trabajó durante 20 años en casas de familia, pero cuando esa actividad se interrumpió se quedó sin empleo.