Paro de subtes: los metrodelegados anunciaron una medida de fuerza para este jueves en todas las líneas

MLos metrodelegados anunciaron un paro de subtes para este jueves 12 de noviembre en las seis líneas de la Ciudad de Buenos Aires y el Premetro. La medida de fuerza comenzará a las 21 y se extenderá hasta la finalización del servicio, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para regresar a sus hogares durante la noche.
La protesta fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) luego del fallecimiento de un trabajador que, según denunciaron desde el sindicato, murió a causa de una enfermedad vinculada con la exposición al asbesto durante más de 32 años de trabajo en un taller de la red.
El paro alcanzará a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro. De esta manera, la interrupción del servicio afectará a quienes utilizan el subte para trasladarse por distintos puntos de la Ciudad, incluidos los pasajeros que viajan diariamente desde Zona Sur.
Por qué habrá paro de subtes este jueves
El reclamo de los trabajadores está relacionado con la presencia de asbesto, también conocido como amianto, un material cancerígeno cuyo uso está prohibido en Argentina desde 2003.
El trabajador fallecido fue identificado como Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. Desde el gremio sostuvieron que su enfermedad estuvo relacionada con la exposición al mineral durante sus años de actividad laboral.
A través de un comunicado, los metrodelegados expresaron su dolor por la muerte de su compañero y la calificaron como una situación que podría haberse evitado. Además, denunciaron que más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con afecciones de salud que vinculan con la exposición al asbesto.
La organización gremial responsabilizó a la concesionaria Emova, al Grupo Roggio y a las autoridades por la permanencia del material en instalaciones de la red subterránea.
Qué reclaman los metrodelegados
Además de expresar su repudio por el fallecimiento del trabajador, los metrodelegados renovaron una serie de reclamos vinculados con las condiciones de seguridad y salud laboral en el subte.
Entre sus principales exigencias se encuentran el retiro definitivo del asbesto de toda la red, el reemplazo de las formaciones contaminadas y la incorporación de la totalidad de los trabajadores, tanto activos como jubilados, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).
También solicitaron una reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición al material mientras continúe presente en las instalaciones.
El conflicto por el asbesto en el subte porteño se mantiene desde 2018, cuando se detectó la presencia del mineral en formaciones que habían sido utilizadas en el Metro de Madrid y posteriormente circularon en la línea B.
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La respuesta de Emova
Por su parte, la empresa concesionaria Emova expresó sus condolencias por el fallecimiento de Oscar Pauer y acompañó a sus familiares y allegados.
En un comunicado, aseguró que continúa trabajando en un plan integral de desasbestizado en toda la red, mediante una mesa interdisciplinaria de la que también participan representantes gremiales y autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Además, informó que se realizaron más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las distintas áreas de trabajo del subte. Según la compañía, los resultados obtenidos cumplen con las condiciones establecidas por las normas de seguridad laboral.
Por su parte, la empresa concesionaria Emova expresó sus condolencias por el fallecimiento de Oscar Pauer y acompañó a sus familiares y allegados.
En un comunicado, aseguró que continúa trabajando en un plan integral de desasbestizado en toda la red, mediante una mesa interdisciplinaria de la que también participan representantes gremiales y autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Además, informó que se realizaron más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las distintas áreas de trabajo del subte. Según la compañía, los resultados obtenidos cumplen con las condiciones establecidas por las normas de seguridad laboral.