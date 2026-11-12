Noche de las Heladerías 2026: qué locales de la región que ofrecerán el 2x1

La cuenta regresiva para una nueva edición de La Noche de las Heladerías ya comenzó y los vecinos de la región también podrán sumarse a la propuesta. De acuerdo con el listado de establecimientos adheridos difundido por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), hay más de 20 sucursales en las zonas de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown que participarán de la jornada. La nómina incluye locales de Monte Grande, Canning, Banfield, Temperley, Adrogué, Burzaco y San José.

La décima edición del evento se realizará el miércoles 18 de noviembre, con una promoción de dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno. El beneficio estará disponible desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada heladería adherida. La iniciativa forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre y reunirá a más de 500 establecimientos de todo el país.

Como parte de esta edición, AFADHYA también presentará Maní Split, un nuevo sabor elaborado con una crema a base de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña busca destacar los ingredientes y la producción nacional. Para quienes quieran aprovechar el 2x1, se recomienda consultar las condiciones de cada comercio, ya que pueden existir límites por persona o restricciones sujetas al stock disponible.

Maní split, el nuevo sabor.

Las heladerías de la región que adhieren

Esteban Echeverría

Monte Grande

La Veneciana — A. Rojas 195.

Canning

La Strega — Mariano Castex 1277, local 6, Paseo Plaza.

Lomas de Zamora

Lomas de Zamora