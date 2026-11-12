Noche de las Heladerías 2026: qué locales de la región que ofrecerán el 2x1

La cuenta regresiva para una nueva edición de La Noche de las Heladerías ya comenzó y los vecinos de la región también podrán sumarse a la propuesta. De acuerdo con el listado de establecimientos adheridos difundido por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), hay más de 20 sucursales en las zonas de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown que participarán de la jornada. La nómina incluye locales de Monte Grande, Canning, Banfield, Temperley, Adrogué, Burzaco y San José.
La décima edición del evento se realizará el miércoles 18 de noviembre, con una promoción de dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno. El beneficio estará disponible desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada heladería adherida. La iniciativa forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre y reunirá a más de 500 establecimientos de todo el país.
Como parte de esta edición, AFADHYA también presentará Maní Split, un nuevo sabor elaborado con una crema a base de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña busca destacar los ingredientes y la producción nacional. Para quienes quieran aprovechar el 2x1, se recomienda consultar las condiciones de cada comercio, ya que pueden existir límites por persona o restricciones sujetas al stock disponible.
Las heladerías de la región que adhieren
Esteban Echeverría
Monte Grande
La Veneciana — A. Rojas 195.
Canning
La Strega — Mariano Castex 1277, local 6, Paseo Plaza.
Lomas de Zamora
Lomas de Zamora
GOYA Helados — Molina Arrotea 2002.
La Veneciana — Laprida 475.
La Veneciana — Laprida 151.
La Veneciana — Av. Hipólito Yrigoyen 8255.
La Veneciana — Boedo 298.
La Veneciana — A. Alsina 1908.
La Veneciana — Av. Colombres 311.
La Veneciana — Av. Colombres 101.
Riviera Lomitas — Loria 304.
Banfield
Geppeto — Larroque 1001.
Heladería Yael — French 1705.
La Veneciana — Cochabamba 312.
Riviera Banfield — French 202.
Saint Moritz Helados — Maipú 269.
Temperley
Riviera Temperley — Av. Meeks 1307.
Almirante Brown
Burzaco
Gran Vía Helados y Café — Eugenio de Burzaco 682.
Adrogué
La Veneciana — Av. Hipólito Yrigoyen 12986.
La Veneciana — Av. Espora 563.
Riviera Boulevard Shopping — Av. Hipólito Yrigoyen 13298, local 212.
Riviera Centro Adrogué — Esteban Adrogué 1116.
San José
Primo Cartello — Salta 1550.