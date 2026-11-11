Ezeiza

La última postal del Papa en Argentina: la despedida en el aeropuerto de Ezeiza

La despedida comenzó a tomar forma desde el mediodía, cuando fieles y vecinos empezaron a reunirse en distintos puntos del recorrido previsto para la comitiva papal.

Por Redacción El Diario Sur
· 1 min lectura
El Papa saluda desde la escalerilla de un avión, acompañado por pilotos y miembros de la tripulación.

El papa León XIV llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y se llevó a cabo la ceremonia de despedida de su paso por Argentina.

En las inmediaciones y a lo largo de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, vecinos de la región se acercaron para saludar al Sumo Pontífice en el último tramo de su histórica visita a la Argentina.

Un vehículo negro con un pasajero que sostiene un teléfono, mientras un policía observa en la vía pública.
El Papa llegando a Ezeiza, en la lente de El Diario Sur.

La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso.

Multitud de personas con banderas en un control de acceso, aguardando la llegada de un evento en un día soleado.
Así esperaban los vecinos al Sumo Pontífice.

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Milei espera al Papa en el aeropuerto de Ezeiza

La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso.

En paralelo a la despedida de los vecinos, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini se desarrolló el operativo protocolar para despedir al Sumo Pontífice. El presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron de la ceremonia oficial.

La salida desde Ezeiza representa así el último capítulo de una visita histórica que movilizó a miles de fieles y dejó distintas postales de emoción y encuentro en cada uno de los lugares que recorrió.

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