La última postal del Papa en Argentina: la despedida en el aeropuerto de Ezeiza

El papa León XIV llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y se llevó a cabo la ceremonia de despedida de su paso por Argentina. En las inmediaciones y a lo largo de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, vecinos de la región se acercaron para saludar al Sumo Pontífice en el último tramo de su histórica visita a la Argentina. El Papa llegando a Ezeiza, en la lente de El Diario Sur.

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La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso. Así esperaban los vecinos al Sumo Pontífice. Leé también: Amplia movilización desde Zona Sur para el encuentro del Papa con los jóvenes Milei espera al Papa en el aeropuerto de Ezeiza La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso.

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