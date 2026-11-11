La última postal del Papa en Argentina: la despedida en el aeropuerto de Ezeiza

El papa León XIV llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y se llevó a cabo la ceremonia de despedida de su paso por Argentina.
En las inmediaciones y a lo largo de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, vecinos de la región se acercaron para saludar al Sumo Pontífice en el último tramo de su histórica visita a la Argentina.
La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso.
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Milei espera al Papa en el aeropuerto de Ezeiza
La convocatoria había sido impulsada para este miércoles 11 de noviembre desde las 12:30, con tres puntos sugeridos sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas: el puente Carlos Spegazzini, a la altura de la calle Jujuy; el puente de Tristán Suárez, sobre Blas Parera; y la zona del peaje, a la altura de la calle Progreso.
En paralelo a la despedida de los vecinos, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini se desarrolló el operativo protocolar para despedir al Sumo Pontífice. El presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participaron de la ceremonia oficial.
La salida desde Ezeiza representa así el último capítulo de una visita histórica que movilizó a miles de fieles y dejó distintas postales de emoción y encuentro en cada uno de los lugares que recorrió.