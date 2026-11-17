Con el año entrando en su tramo final, el calendario de feriados 2026 vuelve a ser una referencia para quienes buscan organizar viajes, escapadas o simplemente planificar algunos días de descanso. En Argentina, noviembre y diciembre todavía tienen fechas importantes que modificarán la rutina laboral.

Según el calendario nacional, el año cuenta con 11 fines de semana largos. Entre los últimos del 2026 se destacan el Día de la Soberanía Nacional, el feriado con fines turísticos de diciembre y las celebraciones de Navidad.

Cuándo es el próximo feriado de noviembre 2026

El próximo feriado nacional será el viernes 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23, para quienes tengan descanso durante el feriado.

Los feriados de diciembre 2026

Diciembre también tendrá fechas que permitirán extender los días de descanso. El calendario contempla: