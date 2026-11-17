Con el año entrando en su tramo final, el calendario de feriados 2026 vuelve a ser una referencia para quienes buscan organizar viajes, escapadas o simplemente planificar algunos días de descanso. En Argentina, noviembre y diciembre todavía tienen fechas importantes que modificarán la rutina laboral.
Según el calendario nacional, el año cuenta con 11 fines de semana largos. Entre los últimos del 2026 se destacan el Día de la Soberanía Nacional, el feriado con fines turísticos de diciembre y las celebraciones de Navidad.
Cuándo es el próximo feriado de noviembre 2026
El próximo feriado nacional será el viernes 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.
La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23, para quienes tengan descanso durante el feriado.
Los feriados de diciembre 2026
Diciembre también tendrá fechas que permitirán extender los días de descanso. El calendario contempla:
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.
De esta manera, el primer tramo de diciembre ofrecerá la posibilidad de un descanso extendido de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.
En tanto, Navidad permitirá otro fin de semana largo de tres días, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de diciembre.
Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable
Una distinción importante al momento de organizar los descansos es que los feriados nacionales y los días no laborables no tienen el mismo alcance.
Durante los feriados nacionales rigen las normas correspondientes al descanso dominical. Si una persona trabaja, debe percibir la remuneración prevista por la legislación laboral para esas jornadas.
En cambio, durante los días no laborables la decisión de otorgar descanso queda, en general, a criterio del empleador en el sector privado. Si se trabaja, se paga como una jornada habitual.
Por eso, aunque los días no laborables con fines turísticos permiten extender los fines de semana, no implican necesariamente un día libre para todos los trabajadores.