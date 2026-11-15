Hacia un nuevo pacto social

La necesidad de vivir en sociedad es tan antigua como la humanidad. Nuestros antepasados descubrieron que cooperar era una estrategia más eficaz para sobrevivir que enfrentar individualmente las amenazas del entorno. Con el desarrollo de las sociedades, la convivencia trajo sus propios conflictos y la seguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la organización política.

En 1651, Thomas Hobbes publicó “Leviatán”, donde planteaba que los individuos aceptaban someterse a una autoridad soberana, el Estado, a cambio de protección frente a una posible guerra de todos contra todos. Décadas después, John Locke desarrolló otra concepción del pacto social, en la que el gobierno debía garantizar la vida, la libertad y la propiedad.

Aunque sus ideas eran diferentes, ambos colocaron la seguridad entre las razones que justifican la existencia del Estado.

Casi cuatro siglos después, buena parte de nuestra seguridad depende de sistemas que aquellos pensadores difícilmente habrían imaginado. Las comunicaciones, los bancos, los hospitales y hasta el suministro de alimentos funcionan mediante infraestructuras digitales, muchas de ellas desarrolladas y administradas por empresas privadas que operan en distintos países. El Estado nació para garantizarnos esa seguridad, pero hoy una parte de ella depende de decisiones que se toman fuera de su alcance.

El problema es que la digitalización también multiplicó las posibilidades de ataque. Varios acontecimientos internacionales recientes muestran hasta qué punto una falla informática puede afectar nuestra vida cotidiana.

En Francia, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados provocaron la pérdida de alimentos. Los agresores consiguieron modificar a distancia la temperatura de las heladeras. La intrusión también alcanzó al Servicio Francés de Sangre (EFS), donde se intentó alterar las condiciones de almacenamiento de plasma.

No estamos hablando de una computadora infectada o de una contraseña robada. Se trata de sistemas digitales capaces de modificar las condiciones físicas en las que se conservan productos indispensables para la alimentación o la atención médica.

Otro episodio tuvo como protagonista a Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, que sufrió el robo de unos 6.300 millones de dólares en activos digitales.

La operación comenzó con una falsa entrevista laboral. Los delincuentes engañaron a un ingeniero para que descargara un programa supuestamente necesario para una prueba técnica. En realidad, contenía software malicioso que permitió infiltrarse en los sistemas de la compañía.

La IA agrega nuevas posibilidades a estas prácticas. Permite crear mensajes fraudulentos más convincentes, automatizar ataques y acelerar la búsqueda de fallas en los sistemas de seguridad informáticos.