La Noche de las Vinotecas en Zona Sur: dónde habrá degustaciones y descuentos este viernes

Este viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de las Vinotecas, una propuesta que reúne a comercios de todo el país con degustaciones, descuentos y actividades especiales para celebrar al vino argentino. En la Zona Sur del Conurbano Bonaerense participarán establecimientos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Canning. La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines y busca promover el consumo y el conocimiento de los vinos nacionales. En esta edición, más de 600 comercios de distintas provincias forman parte de la propuesta. La Noche de las Vinotecas se celebrará en distintos locales de Zona Sur. Los comercios de Esteban Echeverría y Canning En el partido de Esteban Echeverría, los vecinos podrán acercarse a tres establecimientos que forman parte de La Noche de las Vinotecas. En Monte Grande participarán Franc, ubicado en General Rodríguez 359, y Dos Copas Vinoteca, sobre Leandro N. Alem 662.

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En tanto, en Luis Guillón estará presente Biblioteca y Bocados, situado en Hipólito Yrigoyen 1807. Por otra parte, Canning contará con dos comercios adheridos a la iniciativa: VYD Deli Wine, ubicado en Mariano Castex 1560, y Bueno y Bonito Market, en Mariano Castex 5701. Las vinotecas que participan en Lomas de Zamora En Lomas de Zamora y Banfield, distintos establecimientos preparan actividades para recibir a los vecinos durante la jornada. En Banfield, participará OBRA (Chacabuco 160) Por su parte, en Lomas se adherirán a las promociones Cheers (Garona 502), Tomate Todo (Gorriti 223) y Berevino Wine Shop (Sarmiento 414). La propuesta se completa con Wayne (España 431). Las vinotecas de Almirante Brown que se suman a la jornada En el partido de Almirante Brown, la actividad tendrá presencia en distintos establecimientos de Adrogué.

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