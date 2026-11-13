San Vicente. Zhiqiang Chen DNI 95.338.141, en carácter de apoderado de Jihua Lin DNI 95.436.478, con domicilio en Sarmiento 953 San Vicente, transfiere el fondo de comercio del rubro supermercado, sito en Av. Sarmiento N° 953, San Vicente, Provincia de Buenos Aires, a Kesong Chen, DNI 95.892.425, con domicilio en Santa Angela 258, La Union, Ezeiza. Libre de deudas, gravámenes y personal. Reclamos de ley en Sarmiento 953 San Vicente.
Provinciales
Transferencia de fondo de comercio en San Vicente IV
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