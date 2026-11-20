El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios durante la mañana del próximo domingo 22 de noviembre. La medida se llevará adelante por tareas de actualización tecnológica y afectará tanto a las operaciones presenciales como a las digitales.

Según informó la Secretaría de Transporte, el corte comenzará a las 0 y se extenderá hasta las 12 del mediodía. Durante esas 12 horas, los usuarios no podrán realizar distintas gestiones habituales vinculadas con la tarjeta.

La interrupción alcanzará a millones de pasajeros que utilizan la SUBE para viajar en colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de otros puntos del país.

Qué servicios de la tarjeta SUBE estarán interrumpidos

Durante el período de actualización, quedarán temporalmente fuera de servicio las siguientes prestaciones: