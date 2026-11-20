El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de varios de sus servicios durante la mañana del próximo domingo 22 de noviembre. La medida se llevará adelante por tareas de actualización tecnológica y afectará tanto a las operaciones presenciales como a las digitales.
Según informó la Secretaría de Transporte, el corte comenzará a las 0 y se extenderá hasta las 12 del mediodía. Durante esas 12 horas, los usuarios no podrán realizar distintas gestiones habituales vinculadas con la tarjeta.
La interrupción alcanzará a millones de pasajeros que utilizan la SUBE para viajar en colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de otros puntos del país.
Qué servicios de la tarjeta SUBE estarán interrumpidos
Durante el período de actualización, quedarán temporalmente fuera de servicio las siguientes prestaciones:
Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales.
Aplicación SUBE.
Consulta de saldo.
Sitio web oficial de la tarjeta SUBE.
Atención telefónica.
Además, también se verá afectada la aplicación Cuándo SUBO, que permite consultar en tiempo real la ubicación de los colectivos.
¿Se podrá viajar en colectivo y tren durante la interrupción?
Sí. A pesar de la suspensión de esos servicios, los pasajeros podrán utilizar sus tarjetas SUBE físicas o digitales para pagar los viajes con normalidad, siempre que cuenten con saldo previamente acreditado.
Por eso, la recomendación es revisar cuánto dinero tienen disponible y realizar las recargas necesarias antes de la medianoche del sábado 21 de noviembre.
En los colectivos y subtes que tengan habilitados otros medios de pago, también se podrán utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, celulares o relojes con tecnología NFC y códigos QR de billeteras virtuales habilitadas.
Las tareas de actualización tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema. Según el cronograma informado, los servicios afectados volverán a estar disponibles a partir de las 12 del domingo.