La Escuela Secundaria Técnica N° 2 de San Vicente llevó adelante la ExpoTec 2026, una muestra que reunió 85 proyectos realizados por sus estudiantes a lo largo del año. La jornada permitió compartir las producciones desarrolladas en las aulas y los talleres, y mostrar los conocimientos adquiridos en las distintas especialidades.
Durante la exposición, los alumnos y alumnas presentaron sus trabajos en diferentes stands y explicaron el proceso de elaboración de cada propuesta. Las iniciativas reflejaron la creatividad, las habilidades técnicas y los aprendizajes incorporados durante el ciclo lectivo.
Un proyecto destacado
Uno de los proyectos que se destacó fue una cabina descontaminadora de trajes estructurales destinada a los Bomberos Voluntarios. La propuesta busca brindar una solución para el cuidado y la descontaminación de los equipos de protección que utilizan los bomberos durante sus intervenciones.
La ExpoTec también funcionó como un espacio para que los estudiantes pudieran aplicar los contenidos aprendidos en situaciones concretas, desarrollar habilidades prácticas y acercarse a experiencias vinculadas con el ámbito laboral.
La muestra contó con el acompañamiento del Municipio, que destacó el compromiso y la dedicación de los jóvenes, así como el trabajo de los docentes y de toda la comunidad educativa para fortalecer la formación técnica.