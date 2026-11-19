La Escuela Secundaria Técnica N° 2 de San Vicente llevó adelante la ExpoTec 2026, una muestra que reunió 85 proyectos realizados por sus estudiantes a lo largo del año. La jornada permitió compartir las producciones desarrolladas en las aulas y los talleres, y mostrar los conocimientos adquiridos en las distintas especialidades.

Durante la exposición, los alumnos y alumnas presentaron sus trabajos en diferentes stands y explicaron el proceso de elaboración de cada propuesta. Las iniciativas reflejaron la creatividad, las habilidades técnicas y los aprendizajes incorporados durante el ciclo lectivo.