Cinco estudiantes de sexto año de la Escuela Técnica N°2 de San Vicente desarrollan un proyecto para construir una cabina destinada a descontaminar y secar los trajes que utilizan los bomberos después de intervenir en incendios. La iniciativa busca reducir la exposición de los trabajadores a sustancias que pueden quedar adheridas a sus equipos y representar un riesgo para su salud.
El grupo está integrado por Franco Mannetto, Carlos Jacquet, Franco Morales y Mario Barraza, todos de 18 años, y Bruno Robino, de 17. Los alumnos trabajan en un prototipo que todavía necesita incorporar distintos sistemas y mejoras estructurales para completar su funcionamiento.
En diálogo con El Diario Sur, Mannetto explicó: "El proyecto trata de una cabina herméticamente sellada, que descontamina los trajes y los seca". Según detalló, la propuesta surgió a partir de los riesgos que enfrentan los bomberos por la acumulación de residuos en sus equipos de protección.
"Es importante descontaminarlos porque después de un incendio queda depositado sobre la superficie del equipo hollín, humo, sólidos que no se llegan a quemar y demás, y eso el bombero lo inhala sin darse cuenta, en el traslado de la unidad, en el mismo vestuario del cuartel", señaló el estudiante.
Cómo funciona el proyecto de los estudiantes
De acuerdo con Mannetto, la cabina está diseñada para contar con cuatro salidas que permitirán realizar el proceso de descontaminación y secado. Dos de ellas estarán destinadas a aplicar el producto utilizado para limpiar los equipos, mientras que las otras dos expulsarán aire mediante un compresor.
"La cabina consta de cuatro salidas, dos de ellas tiran el producto que vamos a usar y las otras dos van a tirar aire mediante un compresor, para secar lo que se rocía y para terminar de sacar todo", explicó.
El objetivo del sistema es disminuir la presencia de sustancias que permanecen sobre los trajes después de los incendios. Según indicó el alumno, la exposición prolongada a determinados residuos tóxicos puede representar riesgos para la salud de los bomberos, entre ellos enfermedades respiratorias y cáncer.
Por el momento, el dispositivo se encuentra en etapa de prototipo. Los estudiantes esperan continuar trabajando durante el próximo año para incorporar los componentes que faltan y mejorar su estructura.
El reconocimiento de los Bomberos Voluntarios
El proyecto ya fue presentado en distintas exposiciones educativas, como la Expo Tec, donde tuvo una gran repercusión. A partir de ese resultado, un inspector invitó a los estudiantes a presentar su trabajo en General Belgrano. Posteriormente, también fueron convocados a otra exposición en el establecimiento técnico de San Vicente, con la participación de representantes de otros distritos, entre ellos Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora.
Además, durante la exposición anual de fin de año del colegio, los alumnos recibieron un certificado de participación entregado por autoridades de los Bomberos Voluntarios de San Vicente, en reconocimiento a su presentación en General Belgrano.
Los jóvenes también mantuvieron una reunión con el jefe del cuerpo de bomberos local para mostrarle la iniciativa. "Le encantó la idea y lo vio súper necesario para el cuidado de sus bomberos", aseguró Mannetto.
Los materiales que necesitan para completar el prototipo
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el grupo es la falta de materiales para avanzar con la construcción de la cabina. Si bien recibieron algunas colaboraciones de particulares y profesores, todavía necesitan distintos elementos.
Entre los materiales pendientes se encuentran tornillos punta mecha pequeños, chapa galvanizada lisa de 0,25 milímetros de espesor, cuatro picos de aspersores de agua, una aspiradora industrial y una hidrolavadora o bomba presurizadora.
También requieren una tira de seis metros de perfil estructural de 20 por 20 milímetros y dos milímetros de espesor, además de un bidón de 20 litros para almacenar el producto que utilizará el sistema.
"Se espera poder terminar el prototipo agregándole todos los sistemas que requiere y mejorando la estructura el año que viene", sostuvo Mannetto. Sin embargo, reconoció que la falta de materiales dificulta el avance del proyecto.
El grupo comparte su trabajo a través de la cuenta de Instagram @cade_6to5ta, donde se puede conocer la iniciativa desarrollada por los estudiantes de San Vicente.
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