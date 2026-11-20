Cinco estudiantes de sexto año de la Escuela Técnica N°2 de San Vicente desarrollan un proyecto para construir una cabina destinada a descontaminar y secar los trajes que utilizan los bomberos después de intervenir en incendios. La iniciativa busca reducir la exposición de los trabajadores a sustancias que pueden quedar adheridas a sus equipos y representar un riesgo para su salud.

El grupo está integrado por Franco Mannetto, Carlos Jacquet, Franco Morales y Mario Barraza, todos de 18 años, y Bruno Robino, de 17. Los alumnos trabajan en un prototipo que todavía necesita incorporar distintos sistemas y mejoras estructurales para completar su funcionamiento.

Los alumnos del Colegio Técnico N°2 de San Vicente pudo mostrarle el proyecto a los Bomberos.

En diálogo con El Diario Sur, Mannetto explicó: "El proyecto trata de una cabina herméticamente sellada, que descontamina los trajes y los seca". Según detalló, la propuesta surgió a partir de los riesgos que enfrentan los bomberos por la acumulación de residuos en sus equipos de protección.

"Es importante descontaminarlos porque después de un incendio queda depositado sobre la superficie del equipo hollín, humo, sólidos que no se llegan a quemar y demás, y eso el bombero lo inhala sin darse cuenta, en el traslado de la unidad, en el mismo vestuario del cuartel", señaló el estudiante.

Cómo funciona el proyecto de los estudiantes

De acuerdo con Mannetto, la cabina está diseñada para contar con cuatro salidas que permitirán realizar el proceso de descontaminación y secado. Dos de ellas estarán destinadas a aplicar el producto utilizado para limpiar los equipos, mientras que las otras dos expulsarán aire mediante un compresor.

"La cabina consta de cuatro salidas, dos de ellas tiran el producto que vamos a usar y las otras dos van a tirar aire mediante un compresor, para secar lo que se rocía y para terminar de sacar todo", explicó.