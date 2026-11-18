En el marco de la Semana del Emprendedor, dos matrimonios de la región compartieron con El Diario Sur sus experiencias en el mundo de los emprendimientos. Con proyectos de objetos personalizados y marroquinería, encontraron en el trabajo conjunto una oportunidad para crecer, generar ingresos y compartir nuevas experiencias. Mónica y Juan: casi 48 años de casados y un emprendimiento que nació entre máquinas de coser Mónica Poma y su esposo, Juan Ojeda, comparten mucho más que una vida juntos: también llevan adelante un emprendimiento de marroquinería en Luis Guillón. Ella se ocupa del diseño y el corte de los materiales, mientras que él aporta su experiencia con la costura. "Entre los dos funcionamos", resumió Mónica, quien explicó que trabajan con sus máquinas en un pequeño espacio donde organizan la producción. La historia comenzó hace unos 15 años, cuando su marido empezó a fabricar bolsas con retazos de telas de colores. Tiempo después, le propuso hacer carteras y Mónica comenzó a investigar modelos y materiales. Hace aproximadamente ocho años se animaron a confeccionar bandoleras y, a partir de allí, fueron ampliando la variedad de productos. Actualmente también realizan riñoneras, bolsos, carteras y accesorios como scrunchies, moños y monederos. "Cada vez voy diseñando nuevos modelos, voy mirando las tendencias de los colores, trato de seguir las tendencias", contó. Mónica y Juan cumplirán 48 años de casados. Ambos están jubilados y encontraron en esta actividad una manera de complementar sus ingresos. Mónica fue modista durante toda su vida y su esposo trabaja en el rubro de la costura desde los 14 años. En diciembre cumplirán 48 años de casados y aseguran que trabajar juntos es una experiencia que disfrutan. "Él me va cociendo cuando puede, porque a veces también está trabajando", explicó entre risas sobre la dinámica cotidiana del taller.

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A otros vecinos que quieran comenzar un proyecto propio, Mónica les recomendó animarse y avanzar de a poco. "Hay que buscar algo que le guste a uno. A nosotros nos gusta coser, entonces los dos nos dedicamos a esto", señaló. También destacó el valor de participar en ferias: "A mí me encanta ir porque uno está con otras personas, charla, sale de la casa. Además de ser una salida laboral, uno está entretenido y contento". Quienes quieran conocer más sobre su trabajo pueden hacerlo a través del Instagram @mymarroquineria. La vecina participa de ferias cada vez que tiene la oportunidad. De un proyecto para su casamiento a un emprendimiento de objetos personalizados Jorge Cafaro y su esposa, Alejandra De Maio, encontraron en un proyecto familiar el punto de partida para crear Deconjuntos, un emprendimiento de decoración y objetos personalizados que llevan adelante en Luis Guillón. Todo comenzó hace unos cuatro años, cuando preparaban su casamiento y Jorge utilizó una máquina caladora que tenía para fabricar algunos elementos de la celebración. Después llegaron otros eventos familiares y la idea de incorporar nuevas herramientas para ampliar las posibilidades de producción. "Él dijo en un momento dado que estaría bueno tener una impresora láser", recordó su esposa. Compraron una máquina pequeña y comenzaron a realizar distintos trabajos. Un día, ella decidió publicar las creaciones en redes sociales y así empezó a crecer el proyecto. "Arrancó De Conjuntos a través de un trabajo en equipo entre los dos", explicó. El matrimonio comenzó su emprendimiento a partir de su casamiento. La propuesta incluye productos de fibro fácil de tres milímetros, grabados en vidrio y madera, decoración y souvenirs. Su principal diferencial es la personalización: los clientes pueden pedir lo que imaginan y la pareja prepara un diseño para que lo aprueben antes de producirlo. "Tratamos de distinguirnos en cuanto a los trabajos personalizados. La persona te pide lo que quiere, se le arma el diseño, se le envía para que diga si le gusta o no. Estamos en todos los detalles para que quede conforme", contó.

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