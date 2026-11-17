La Escuela Agraria Nº 1 de San Vicente cuenta con un nuevo Laboratorio de Biotecnología. Se trata de FITOLAB, un espacio orientado a la formación técnica, la investigación y la innovación en el área de la producción vegetal, que fue inaugurado en el marco de la segunda edición de la Expo Regional MI ETP 2026.

Del acto participó el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a autoridades educativas y locales. Durante la jornada, los presentes recorrieron las instalaciones y conocieron el equipamiento incorporado para el desarrollo de actividades vinculadas a la biotecnología.

El proyecto fue impulsado principalmente por la Unidad Integral ETP Nº 1 de San Vicente y surgió del trabajo conjunto de la comunidad educativa. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la educación técnica, la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo del distrito.

El intendente Nicolás Mantegazza participó de la inauguración junto a autoridades educativas y locales, en el marco de la Expo Regional MI ETP 2026.

FITOLAB: cómo funcionará el laboratorio de biotecnología de San Vicente

El nuevo laboratorio está especialmente orientado a la biotecnología vegetal, el cultivo in vitro y la investigación aplicada a la producción. Para eso, incorpora tecnología destinada a ampliar las posibilidades de aprendizaje práctico de los estudiantes.