La Escuela Agraria Nº 1 de San Vicente cuenta con un nuevo Laboratorio de Biotecnología. Se trata de FITOLAB, un espacio orientado a la formación técnica, la investigación y la innovación en el área de la producción vegetal, que fue inaugurado en el marco de la segunda edición de la Expo Regional MI ETP 2026.
Del acto participó el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a autoridades educativas y locales. Durante la jornada, los presentes recorrieron las instalaciones y conocieron el equipamiento incorporado para el desarrollo de actividades vinculadas a la biotecnología.
El proyecto fue impulsado principalmente por la Unidad Integral ETP Nº 1 de San Vicente y surgió del trabajo conjunto de la comunidad educativa. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la educación técnica, la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo del distrito.
FITOLAB: cómo funcionará el laboratorio de biotecnología de San Vicente
El nuevo laboratorio está especialmente orientado a la biotecnología vegetal, el cultivo in vitro y la investigación aplicada a la producción. Para eso, incorpora tecnología destinada a ampliar las posibilidades de aprendizaje práctico de los estudiantes.
La puesta en marcha de FITOLAB permitirá desarrollar experiencias de investigación e innovación dentro de la institución, con herramientas que complementan la formación técnica de los alumnos.
Además, uno de los objetivos del espacio es promover la articulación de la escuela con instituciones científicas, universidades y representantes del sector productivo. De esta manera, el laboratorio busca vincular los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo con las necesidades y oportunidades del territorio.
El impacto de FITOLAB en la producción de San Vicente
La iniciativa apunta a generar aportes en distintos sectores productivos del distrito, especialmente en las actividades hortícola, viveril y ambiental.
La incorporación de un espacio dedicado a la biotecnología vegetal abre nuevas posibilidades para trabajar sobre técnicas de cultivo e investigación aplicadas a la producción. A su vez, permite acercar a los estudiantes a herramientas tecnológicas vinculadas con el desarrollo de estos sectores.
La inauguración de FITOLAB se realizó durante el tercer nodo de la segunda Expo Regional MI ETP 2026, una instancia en la que se presentó este nuevo espacio de formación técnica.
Con este proyecto, la Escuela Agraria Nº 1 suma infraestructura destinada a la educación y la investigación, mientras que la comunidad educativa de San Vicente incorpora una herramienta para fortalecer la formación de los jóvenes y su vinculación con el entramado productivo local.