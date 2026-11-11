Llavallol: renovaron dos centros de salud y uno ya volvió a atender

El Centro Integral de Salud de Llavallol retomó la atención al público luego de una refacción integral de sus instalaciones, mientras que el CIS 25 de Mayo sumó nuevos espacios tras una ampliación edilicia.
Según informó el Municipio de Lomas de Zamora, uno de los trabajos se realizó en el Centro Integral de Salud (CIS) Llavallol, ubicado en Pareta 593. Allí finalizaron las tareas de renovación del edificio, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento y recibe a los vecinos.
La intervención abarcó distintos sectores del establecimiento. Entre ellos, se refaccionaron la recepción, el área administrativa, la sala de espera, la guardia —que cuenta con dos dormitorios—, el office, enfermería y farmacia. También se realizaron mejoras en cinco consultorios y en el Salón de Usos Múltiples, según indicaron desde la comuna.
Actualmente, el centro ofrece atención en odontología, ginecología, obstetricia, psicología, clínica médica, pediatría y nutrición. Además, dispone de servicios de vacunación y farmacia, junto con una guardia que funciona las 24 horas.
Cómo quedó el CIS 25 de Mayo de Llavallol
Por otra parte, el Municipio completó una ampliación en el CIS 25 de Mayo, situado en Kurth 557. A diferencia de los trabajos realizados en el otro establecimiento, en este caso la obra incluyó la construcción de un nuevo piso para incorporar más espacios destinados a la atención sanitaria.
De acuerdo con la informado por el Gobierno local, la planta nueva cuenta con recepción, sala de espera, un consultorio de ginecología, enfermería y farmacia. También se incorporaron un sector específico para odontología y un ascensor.
La ampliación permitirá sumar ambientes para distribuir las distintas prestaciones y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales, además de brindar mayor comodidad a quienes concurran al centro de salud. Sin embargo, el establecimiento todavía no comenzó a atender en los nuevos espacios, ya que restan completar algunos detalles antes de su habilitación al público.
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