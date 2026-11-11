Llavallol: renovaron dos centros de salud y uno ya volvió a atender

El Centro Integral de Salud de Llavallol retomó la atención al público luego de una refacción integral de sus instalaciones, mientras que el CIS 25 de Mayo sumó nuevos espacios tras una ampliación edilicia.

Según informó el Municipio de Lomas de Zamora, uno de los trabajos se realizó en el Centro Integral de Salud (CIS) Llavallol, ubicado en Pareta 593. Allí finalizaron las tareas de renovación del edificio, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento y recibe a los vecinos.

La intervención abarcó distintos sectores del establecimiento. Entre ellos, se refaccionaron la recepción, el área administrativa, la sala de espera, la guardia —que cuenta con dos dormitorios—, el office, enfermería y farmacia. También se realizaron mejoras en cinco consultorios y en el Salón de Usos Múltiples, según indicaron desde la comuna.