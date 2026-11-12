Los Manseros Santiagueños darán un show gratuito en Glew

El grupo Los Manseros Santiagueños se presentará este sábado 14 de noviembre en el Circuito de Ciclismo de Glew, en el marco de una feria organizada por “Gastronómicos Brown” que se desarrollará durante el fin de semana. El espectáculo tendrá horario a confirmar y será con entrada libre y gratuita.

La actividad se realizará desde el viernes 13 hasta el domingo 15, de 11:00 a 24:00 horas, en el predio ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Patria, en cercanías de la estación ferroviaria.