Los Manseros Santiagueños darán un show gratuito en Glew

El grupo Los Manseros Santiagueños se presentará este sábado 14 de noviembre en el Circuito de Ciclismo de Glew, en el marco de una feria organizada por “Gastronómicos Brown” que se desarrollará durante el fin de semana. El espectáculo tendrá horario a confirmar y será con entrada libre y gratuita.
La actividad se realizará desde el viernes 13 hasta el domingo 15, de 11:00 a 24:00 horas, en el predio ubicado en la intersección de Jorge Newbery y Patria, en cercanías de la estación ferroviaria.
Además del espectáculo musical, habrá puestos de comida, foodtrucks, helados, dulces y postres. También se ofrecerán cerveza artesanal y cócteles. La feria contará con juegos y una kermés destinada a grandes y chicos. A su vez, artesanos y emprendedores de Almirante Brown participarán con sus productos y creaciones.
Trayectoria y canciones populares de los Manseros Santiagueños
Los Manseros Santiagueños son uno de los grupos históricos del folklore y cuentan con una extensa trayectoria dentro de la música popular. Su repertorio incluye canciones que alcanzaron gran popularidad entre el público, como Añoranzas, Entre a mi pago sin golpear, Eterno amor y Canto a Monte Quemado.
Con el paso de los años, se convirtieron en uno de los conjuntos más escuchados y reconocidos a nivel nacional, con seguidores en distintas generaciones. De esta manera, sus canciones mantienen su vigencia en peñas, festivales y encuentros folklóricos.
Leé más La vecina de Monte Grande que participó del encuentro del Papa con el mundo del trabajo: "Crítico del gobierno"