Miles de vecinos de la región esperan la misa del Papa en Luján

La expectativa por la llegada del papa León XIV a Luján se vive desde hace horas entre los vecinos de la zona sur del Conurbano que se sumaron a la convocatoria para participar de la Santa Misa. Muchos comenzaron el viaje durante la madrugada, alrededor de la medianoche, organizados con sus parroquias, mientras que otros decidieron trasladarse por sus propios medios para estar presentes en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la visita papal a la Argentina.
Con reposeras, mochilas y pertenencias para pasar varias horas al aire libre, los peregrinos fueron llegando a la ciudad y comenzaron a concentrarse en los distintos sectores habilitados. La espera se extiende desde hace horas, a la expectativa de poder participar de la celebración, que tendrá lugar a las 10 horas.
Uno de los principales desafíos para quienes llegaron en micros es el tramo que deben completar a pie. Debido al operativo de tránsito y seguridad dispuesto para la jornada, los vehículos que trasladan a los fieles no pueden acercarse directamente a las inmediaciones de la Basílica y deben dejarlos a más de 30 cuadras del lugar de la celebración. Desde allí, los pasajeros tienen que continuar caminando un largo recorrido hasta alcanzar los accesos habilitados.
La caminata se suma así a las horas de viaje que muchos vecinos ya llevan encima, aunque la expectativa por participar de la misa y vivir la llegada del Papa se mantiene como el principal motor de la movilización.
La emoción de los vecinos que llegaron a Luján
Entre los fieles que viajaron desde la región también están quienes viven la visita papal como un momento de profunda emoción y renovación de su fe. Juana, integrante de la comunidad Santa Ana de Glew, expresó su agradecimiento por la llegada del papa León XIV y destacó la posibilidad de compartir la Santa Misa junto a él y a miles de personas. “Vivir la Santa Misa con Él y con tantos hermanos es lo más hermoso que me ha tocado vivir”, manifestó.
También señaló que espera que las enseñanzas del Pontífice puedan trasladarse a la vida cotidiana y contribuir a construir una sociedad más tolerante, con especial atención a los niños, los adultos mayores y las personas más olvidadas. Juana, que tuvo la oportunidad de vivir las dos visitas de San Juan Pablo II a la Argentina, destacó el fervor que despiertan estos encuentros y cómo renuevan la fe de los creyentes.
Otra de las historias es la de María Marta Loray, de 63 años, animadora zonal de Cáritas de la Vicaría de Almirante Brown, perteneciente a la Diócesis de Lomas de Zamora, y referente de la parroquia San Cayetano de Burzaco, donde lleva diez años trabajando en Cáritas.
Para ella, participar de la misa representa “el anhelo máximo que se puede aspirar como servidor de Cáritas”. Además, destacó la emoción de formar parte de la Misa por la Caridad y expresó su deseo de que la celebración permita visibilizar la tarea de quienes trabajan al servicio de los demás y sensibilizar a más personas sobre la importancia de la solidaridad.
Cómo será la misa del Papa en Luján
La Santa Misa, presidida por León XIV, está prevista para este miércoles 11 de noviembre a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración se extenderá hasta el mediodía y será uno de los momentos centrales del cierre de la visita del Pontífice a la Argentina.
Antes de la ceremonia, el Papa realizará un recorrido en el Papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano. De esta manera, los fieles que se encuentren a lo largo del trayecto también tendrán la posibilidad de verlo durante su paso.
El ingreso para participar de la misa es libre y se realiza desde la rotonda Ana de Matos, en la intersección de Pellegrini y avenida Nuestra Señora de Luján. Los accesos peatonales se habilitaron desde el martes a las 16 y permanecerán abiertos hasta la finalización de la celebración.
La organización también dispuso un importante operativo de transporte, seguridad y ordenamiento del tránsito para recibir a los peregrinos que llegan desde distintos puntos del país. La magnitud de la convocatoria convirtió a Luján en el punto de encuentro de miles de fieles que, después de viajar durante horas, esperan compartir la misa encabezada por León XIV.
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