Miles de vecinos de la región esperan la misa del Papa en Luján

La expectativa por la llegada del papa León XIV a Luján se vive desde hace horas entre los vecinos de la zona sur del Conurbano que se sumaron a la convocatoria para participar de la Santa Misa. Muchos comenzaron el viaje durante la madrugada, alrededor de la medianoche, organizados con sus parroquias, mientras que otros decidieron trasladarse por sus propios medios para estar presentes en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la visita papal a la Argentina.

Con reposeras, mochilas y pertenencias para pasar varias horas al aire libre, los peregrinos fueron llegando a la ciudad y comenzaron a concentrarse en los distintos sectores habilitados. La espera se extiende desde hace horas, a la expectativa de poder participar de la celebración, que tendrá lugar a las 10 horas.

Uno de los principales desafíos para quienes llegaron en micros es el tramo que deben completar a pie. Debido al operativo de tránsito y seguridad dispuesto para la jornada, los vehículos que trasladan a los fieles no pueden acercarse directamente a las inmediaciones de la Basílica y deben dejarlos a más de 30 cuadras del lugar de la celebración. Desde allí, los pasajeros tienen que continuar caminando un largo recorrido hasta alcanzar los accesos habilitados.

La caminata se suma así a las horas de viaje que muchos vecinos ya llevan encima, aunque la expectativa por participar de la misa y vivir la llegada del Papa se mantiene como el principal motor de la movilización.

La emoción de los vecinos que llegaron a Luján

Entre los fieles que viajaron desde la región también están quienes viven la visita papal como un momento de profunda emoción y renovación de su fe. Juana, integrante de la comunidad Santa Ana de Glew, expresó su agradecimiento por la llegada del papa León XIV y destacó la posibilidad de compartir la Santa Misa junto a él y a miles de personas. “Vivir la Santa Misa con Él y con tantos hermanos es lo más hermoso que me ha tocado vivir”, manifestó.